اولویت های پلیس در مبارزه با جرایم اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید اعظمی مقدم گفت: مبارزه با جرایم اقتصادی، حوزه ای کاملاً حرفه ای است و ورود پلیس در این بخش علاوه بر آشنایی با جرایم و تخلفات آن، تخصص و توانمندی خاصی را می طلبد.

وی، دانش اقتصادی را اولین اصل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی دانست و با اشاره به برگزاری دوره هایی برای ماموران پلیس این حوزه در راستای ارتقاء دانش و تخصص آنها، افزود: کارآگاهان پلیس باید به سطحی از توانمندی برسند که علاوه بر قابلیت شناسایی، پی جویی و مستند سازی جرایم اقتصادی، قادر به مصاحبه، بازجویی، تحقیق و بررسی باشند.

اعظمی مقدم با اشاره به موضوع پیچیدگی و پویا بودن جرایم که طی این سال ها به سرعت تغییر چهره، روش و استراتژی می دهند، گفت: از اهداف دیگر این دوره ها به اشتراک گذاشتن آخرین شیوه و شگردها، دستاوردها، یافته ها وکشفیات است که ضمن شناسایی، روش های مقابله با آن و همچنین نقاط قوت و ضعف را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.

وی، بر آسیب شناسی فعالیت های جرایم اقتصادی تاکید کرد و افزود: در این دوره ها، برای نماینده هر یک از استان ها این فرصت فراهم می شود تا در یک محیط کاملا کارشناسی و تخصصی دیدگاه ها، نظرات، آسیب ها و چالش هارا به اشتراک بگذارند و برای آن راه حل و پاسخ مناسبی پیدا کرده تا بتوانند دستیابی به نتایج را ارتقاء دهند.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: از ابتدای تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی، دوره های آموزشی مختلفی سالانه یکبار به صورت مستمر و مشترک در درون و برون سازمان برگزار می شود.

وی ادامه داد: درصدد هستیم تا سطح آموزش ها به گونه ای باشد که هریک از فراگیران بتوانند به عنوان مربی در استان محل خدمت شان، این دانش را به دیگر کارکنان این حوزه منتقل کنند.

سرهنگ اعظمی ادامه داد: مبارزه با اختلاس، جرایم بانکی، زمین خواری، فرار مالیاتی و پولشویی از اولویت های حوزه جرایم اقتصادی در این آموزش ها به شمار می آید.

وی به رشد قابل قبول عملکرد پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی طی ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از این رشد مربوط به آموزش های ارائه شده، تعامل های درون و برون سازمانی و نیز احصاء معایب و کاستی ها و رفع آن است.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا به برگزاری دوره های آموزشی در استان ها، اشاره کرد و افزود: در این دوره های آموزشی از اساتید مجرب و متخصص در بخش های کشف جرم، حقوقی و...، در راستای انتقال تجارب و اطلاعات به فراگیران بهره می بریم.

سرهنگ اعظمی در پایان گفت: پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی علیرغم محدویت ها با پشتکار، انگیزه و حمایت های ویژه فرمانده محترم نیروی انتظامی و سردار مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا توانسته روند رو به رشدی را طی کند اما به این سطح راضی نیستیم؛ درصدد هستیم این پلیس به یک مرجع کاملا حرفه ای و تخصصی تبدیل شود.