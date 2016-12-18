به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، سی و یکمین «شب شاعر» آیین بزرگداشت شعرا و اهالی ادب در سازمان اوجبه شهید شاعر احمد زارعی اختصاص دارد.

در این مراسم که روز دوشنبه ۲۹ آذرماه از ساعت ۱۵ در نخلستان سازمان اوج برگزار می‌شود چهره‌های سرشناس ادب و فرهنگ شکور نظیر علیرضا مختارپور، محسن پرویز، جواد محقق، محمدرضا سنگری، علیرضا قزوه، علی محمد مودب، فیروز زنوری جلالی، حسین اسرافیلی، مصطفی محدثی خراسانی و... به پاسداشت مقام ادبی شهید شاعر احمد زارعی خواهند پرداخت.

گفتنی است آیین پاسداشت چهره های ماندگار ادبی کشور «شب شاعر» در مراسم گذشته خود از بزرگانی نظیر استاد محمدحسین جعفریان، مرتضی امیری اسفندقه، استاد کلامی زنجانی، ناصر فیض و... تقدیر کرده است.