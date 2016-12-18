بودجه ۹۶ روی میز نقد نمایندگان مجلس/نقاط قوت بودجه چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد حسننژاد در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه بودجه به جای اینکه با واقعیتهای کشور منطبق باشد، بیشتر انتخاباتی است گفت: ۷۰ درصد از بودجه به بخشخصوصی تعلق یافته و اصلا مشخص نیست دست چه کسی است و چطور میتوان به آن دست یافت.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بودجه ۹۶ مجبوریم که به درآمدهای نفتی وابسته باشیم و اگرهم کم آوردیم، میتوانیم استقراض کنیم که طرح خطرناکی است و صندوق توسعه ملی میتواند به بخشهای خصوصی وام دهد که این هم بسیار خطرناک است.
وی تصریح کرد: افزایش مالیات در کنار رکود اقتصادی چطور ممکن است و جالب آنکه قرار است تورم هم کاهش یابد که عملا غیر ممکن مینماید؛ این در شرایطی است که کشور باید نفت را بفروشد تا بتواند در صندوق توسعه ملی پسانداز کند؛ در حالی که در بوجه ۹۶ این پسانداز پیشخور میشود.
به گفته حسننژاد، در دنیا برای تامین منابع مالی روی مالیاتها حساب میکنند؛ اما در ایران این امر ممکن نیست؛ این در شرایطی است که در سال ۹۶ رشد اقتصادی پیشبینی شده را نخواهیم داشت؛ زیرا منابعی در اختیار نداریم؛ حال چطور میتوان به این هدف برسیم؛ پس این ارقام بیشتر روی کاغذ ثبت میشود.
وی افزود: در برنامه بودجه سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد برای مشارکتهای دولتی در نظر گرفته شده است که کسی حاضر نمیشود در آن سهیم شود؛ زیرا توجیه اقتصادی ندارد و اعدادی هم که در عمل میبینیم با پیشبینیها فاصله چشمگیری دارد.
حسننژاد گفت: هم اکنون دلار ۳۹۰۰ تومان است که در بودجه سال آیند نرخ دلار ۳۳۰۰ در نظر گرفته شده که این ۶۰۰ تومان اختلاف مشخص نیست که کجاست و چطور باید تامین شود؛ این در شرایطی است که بودجه ۹۶ بیشتر آیندگان را در فاینانس نفت و سایر بخشها بدهکار کرده است که طرح خطرناکی است و صندوق توسعه ملی، حق اعطای وام به دولت را ندارد؛ اما یک سری از شرکتهای خصولتی هستند که به این صندوق دسترسی دارند و میتوانند صندوق را خالی کنند که خطرناک است.
این نماینده مجلس گفت: توازن و آمایش سرزمینی نیز در بودجه ۹۶ دیده نشده است و ما کمبود فروش نفت را با فشار روی مردم جبران کردیم؛ به گونهای که دولت دست در جیب مردم کرده و بنزین ۱۰۰ تومانی را ۱۰۰۰ تومان کرده و مالیاتها را افزایش داده تا کسری بودجه دولت تامین شود؛ این در شرایطی است که ما تا چهار سال پیش ۲۹ درصد برای آیندگان در صندوق توسعه ملی پس انداز می کردیم ولی در حال حاضر نه تنها ۳ درصد به آن اضافه نکرده ایم بلکه این میزان را به ۲۰ درصد کاهش داده ایم.
این نماینده مخالف بودجه ۹۶ گفت: ما در دولت قبل ادعا میکردیم که دولت دست در جیب مردم کرده، نفت میفروشد و می خورد و این وضعیت در دولت فعلی دوبرابر شده است؛ دولت به جای آنکه خدمات ارائه دهد فقط هزینه ایجاد کرده است و ما با جمعیت ۸۰ میلیون نفری ۴ میلیون نفر کارمند داریم که عملا ۱۷ درصد از جمعیت کل کشور را در بر گرفته است.
رحیم زارع، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه مناطق مرزی، افزایش کیفیت برنامههای پژوهشی و آموزشی، واگذاری طرحهای عمرانی که دارای توجیه اقتصادی هستند از جمله نقاط قوت بودجه سال ۹۶ است؛ این در شرایطی است که قطعا رشد اقتصادی ۷ و هفت دهم در صدی در بودجه سال آینده تحقق نخواهد یافت؛ مالیات ها با افزایش ۱۰ درصدی در شرایط رکود کشنده ای است.
وی افزود: در بودجه ۹۶ پیشبینی قیمت نفت در سال آینده ۱۰ درصد در نظر گرفته شده لذا باید به نفت متکی باشیم؛ مدل بودجه ریزی کشور بر مبنای عملیات و عملکرد نیست؛ یکسری دستگاهها مانند دانشگاهها درآمدشان برای خودشان است که به دولت متکی نیستند؛ اما ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بر روی دوش دولت هزینه گذاشتهاند.
زارع خاطرنشان کرد: اگر ۶۰ درصد از طرحهای عمرانی که دارای توجیه اقتصادی هستند، به نتیجه برسانیم ۲۲۰ میلیارد تومان نیاز داریم. فعلا قیمت نفت، ۴۱ دلار است و تا ۵۵ دلار فاصله زیادی داریم لذا دولت باید طرحهای معوقه سال ۸۳ به بعد را که توجیه اقتصادی دارد دنبال کرده و طرح جدیدی را ارائه نکند؛ در مدت سه سال گذشته، بودجه برخی از ارگان ها و سازمان ها مانند بنیاد علمی نخبگان سه برابر شده است.
نماینده مردم فارس افزود: ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه برای ردیف آموزش در نظر گرفته شده و ۲۱ هزار میلیارد تومان نیز برای سلامت پیشبینی شده که اجباری است و باید پرداخت شود.
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