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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۹:۴۹

جایزه «خدمت به اسلام» به اقبال لاهوری تعلق گرفت

جایزه «خدمت به اسلام» به اقبال لاهوری تعلق گرفت

جایزه «خدمت به اسلام» سال ۲۰۱۶ ترکیه به محمد اقبال لاهوری، شاعر ملی پاکستان تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، جایزه «خدمت به اسلام» سال ۲۰۱۶ ترکیه در مراسمی در شهر قونیه به علامه محمد اقبال لاهوری شاعر و فیلسوف ملی پاکستان تعلق گرفت و ولید اقبال نوه این شاعر به نیابت از خانواده اش این جایزه را دریافت کرد.

ولید اقبال هنگام دریافت جایزه، برگزاری این مراسم در شهر قونیه را نشان دهنده وجود ارتباط عمیق میان افکار اقبال و مولانا دانست.

جایزه خدمت به اسلام هر سال به یک شهروند ترکیه‌ای و یک تبعه خارجی که خدمات شایان توجهی برای جهان اسلام انجام داده‌اند، اعطا می‌شود.

کد مطلب 3852668

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