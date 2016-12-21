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۱ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان همدان عنوان کرد:

کمک ۲.۵ میلیارد ریالی انجمن حمایت از زندانیان همدان به مددجویان

کمک ۲.۵ میلیارد ریالی انجمن حمایت از زندانیان همدان به مددجویان

همدان - مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان همدان از کمک ۲.۵ میلیارد ریالی این انجمن در شش ماهه نخست امسال به مددجویان تحت پوشش خود خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فضلی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از کمک ۲.۵ میلیارد ریالی این انجمن در شش ماهه نخست امسال به مددجویان تحت پوشش خود خبرداد و گفت: تعداد خانواده های تحت پوشش انجمن به صورت دائمی، موقت و موردی ۳۰۵ خانوار است.

وی بابیان اینکه معرفی مددجویان و خانواده های آنان به مراکز حمایتی، خدماتی، درمانی، مصاحبه، مشاوره، مددکاری، بازدید از منزل مددجویان و تشکیل پرونده طی این مدت ۱۲۰۰ مورد بوده است، گفت: کمک های نقدی به مددجویان و خانواده های تحت پوشش آنان پرداخت شده است.

فضلی عنوان کرد: این کمک ها در قالب مستمری دائم، موقت و کمک های موردی، قبوض آب و برق و گاز، کمک هزینه های ایاب و ذهاب، تحصیلی و درمانی برای مددجویان و خانواده های تحت پوشش آنان بوده که مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال را شامل می شود.

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان همدان با اشاره به تهیه و توزیع کمک های غیر  نقدی در بین مددجویان و خانواده های تحت پوشش آنان ادامه داد: این کمک ها نیز شامل سبد مواد غذایی و پروتئینی،   لوازم ضروری منزل، البسه و پوشاک، جهیزیه،   لوازم التحریر و تاسیسات ساختمانی بوده که ۴۵۰ میلیون ریال در این زمینه هزینه شده است.

فضلی همچنین از آزادسازی ۹ نفر از محکومین  مالی با پرداخت بدهی آنان به شکات و رسیدگی به ۱۳۱ فقره از پرونده هان مددجویان بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت و زندان همدان در شورای حل اختلاف حوزه  ۱۵۸ انجمن خبرداد.

وی افزود: همچنین ۴۳ نفر از خانواده های مددجویان تحت پوشش انجمن در دوره های آموزش فنی و حرفه ای شرکت کرده اند که برگزاری این دوره ها هزینه ای افزون بر ۱۲۰ میلیون ریال در برداشته است.

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان همدان عنوان کرد: ۶ دوره آموزشی با سرفصل های شیوه های تربیتی فرزندان،   عفاف و حجاب،   مهارت ایجاد نشاط در زندگی و هنر  شادزیستن،   مسائل قضائی اعم از حقوقی، کیفری و خانواده، ترویج  سبک زندگی اسلامی - ایرانی، لزوم رعایت بهداشت فردی و جمعی برای خانواده های مددجویان تحت پوشش انجمن با استفاده از اساتید حوزه و دانشگاه به تعداد ۵۸۰ نفر برگزار شده است.

کد مطلب 3852671

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