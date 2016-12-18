مراسم افتتاحیه سینما کوثر نطنز با اکران فیلم سیانور انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب طی مراسمی با حضور مرتضی صفاری نطنزی، نماینده مردم نطنز در مجلس، شهردار نطنز و سایر مسئولین اولین سینمای شهرستان نطنز افتتاح شد.

در این مراسم که همزمان با میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق علیه السلام برگزار شد، با حضور بهروز شعیبی کارگردان فیلم سیانور و رضوی تهیه کننده آن، از خانواده شهید سید مجید شریف واقفی تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است فیلم سیانور، حکایتی راجب به مبارزات سید مجید شریف واقفی است، و از آنجائیکه این شهید بزرگوار اصالتا اهل شهرستان نطنز بوده، افتتاح سینما کوثر نطنز با اکران این فیلم کلید خورد.

در خلال این مراسم عباس کوچه فاره، رئیس شورای شهر نطنز گفت: تاسیس سینما در باغشهر نطنز، مطالبه همگانی مردم در سالیان متوالی است که با همت مسئولین و پیگیری های مجدانه تجویدی شهردار نطنز این امر تحقق یافت و یکی از نیازهای جامعه نطنز در عرصه فرهنگ و هنر محقق شد.

همچنین مرتضی صفاری نطنزی در مراسم افتتاحیه ضمن تبریک افتتاح سینمای نطنز اظهار کرد: مردم شریف نطنز، شایسته بهترین ها هستند و امیدواریم روزی یک سالن سینمای کاملا مجهز و مستقل داشته باشیم، که در این آماده همکاری و پیگیری خواسته های مسئولین فرهنگی هستیم.

نماینده مردم نطنز تصریح کرد: سینما یکی از مظاهر فرهنگی کشور است که می تواند با آثار فاخر و ارزشی می تواند به رشد جامعه کمک کند و در همه جوامع یک ابزار تاثیر گذار است.

وی در پایان ضمن تقدیر از خانواده شهید سید مجید شریف واقفی گفت: شهید شریف واقفی از افتخارات شهرستان نطنز است.