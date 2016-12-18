ماسک هوشمندی که می گوید چه زمانی نفس بکشید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از یانکو دیزاین، این روزها آلودگی هوا در بسیاری از کلانشهرها به چالش بزرگ و نگران کننده ای برای اداره کنندگان آنها تبدیل شده است و تلاش می شود از شیوه های گوناگون برای حفظ سلامت ساکنان شهرهای آلوده استفاده شود.

استفاده از ماسک، رایج ترین شیوه برای کاستن از حجم ذرات آلاینده ای است که راهی سیستم تنفسی افراد می شود و حالا محققان ایده استفاده از ماسک هوشمند را مطرح کرده اند.

این ماسک که قابلیت استفاده در هوای شهرهای مختلف با کیفیتهای گوناگون را دارد به گونه ای هوشمندانه عمل کرده به طوریکه به کاربر می گوید که چه زمانی بهتر است نفس بکشد!

ماسک هوشمند با تلفن همراه هوشمند از طریق فناوری بلوتوث جفت شده و از طریق حسگرهایی که درون آن تعبیه شده ذرات خطرناک معلق در هوا را شناسایی کرده و با توجه به کیفیت لحظه ای هوا به فرد می گوید که چه زمانی برای تنفس بهتر است.

بدین ترتیب این امکان فراهم می شود که از طریق یک شبکه دیجیتالی، نواحی خطرناک برای تنفس شناسایی شده و افراد برای حفظ سلامتی شان از آنجا دوری کنند.