خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: گاز طبیعی فشرده یکی از مناسب‌ترین و در دسترس ترین جانشین‌های بنزین، به‌ویژه در ایران به شمار می‌آید و سوختی ایده آل است که در صورت گسترش مصرف با توجه به اینکه این گاز در داخل کشور تولید می‌شود، ایران را از واردات بنزین بی‌نیاز می‌سازد.

گاز طبیعی تمیزترین سوخت فسیلی است زیرا به‌طور عمده تنها بخارآب و دی‌اکسید کربن تولید می‌کند، دمای احتراق خودبه‌خود گاز طبیعی ۶۴۹ درجه سانتی گراد است که ۳۱۵ درجه سانتی گراد بالاتر از دمای خود اشتعالی بنزین است.

این گاز سوختی قابل‌استفاده در خودروها است و نسبت به بنزین مزیت‌های بسیاری دارد که ازجمله این مزیت‌ها می‌توان به اکتان بالا، قابلیت اندازه‌گیری و پایین بودن میزان تولید گازهای خروجی آن اشاره کرد.

اما آنچه در این میان موجب نگرانی است نصب غیراستاندارد و غیراصولی تجهیزات دوگانه‌سوز در برخی خودروها است، در طول سال‌های اخیر به دلیل بالا بودن نسبی انرژی حرارتی گاز «ال پی جی» برخی افراد به نصب غیراصولی تجهیزات این گاز بر روی خودروهای خود روی آورده‌اند.

گاز مایع که به‌صورت مخفف «ال پی جی» نامیده می‌شود به‌طور عمده از دو ترکیب هیدروکربنی پروپان و بوتان تشکیل‌شده است. این گاز فاقد رنگ، بو و مزه است و درصورتی‌که حجم زیادی از آن استشمام شود، باعث بیهوشی می‌شود.

شهروندان لرستانی، از تردد خودروهای غیر ایمن نگران‌اند

برخی از کارشناسان شرکت گاز استان لرستان با تأکید بر اینکه استفاده از سیلندرهای گاز مایع در گازسوز کردن خودروها کار بسیار خطرناکی است، می‌گویند: استفاده از سوخت گاز مایع و سیلندرهای این گاز در خودروها کاری غیرمجاز است چراکه در صورت کوچک‌ترین تصادف به خاطر مهار نبودن کامل سیلندر احتمال پاره شدن شیلنگ و بروز حادثه‌های دل‌خراش وجود دارد.

آن‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کردند: گاز مایع‌بر خلاف گاز «سیان جی» سنگین‌تر از هواست و بانفوذ به اتاق خودرو راننده متوجه آن نمی‌شود و با کوچک‌ترین جرقه، انفجار رخ می‌دهد.

یکی از رانندگان خرم‌آبادی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: استفاده از گاز مایع در خودروها و دوگانه‌سوز کردن خودسرانه به امری عادی در میان برخی رانندگان لرستانی تبدیل‌شده است.

وی با تأکید بر اینکه این کار یکی از مخاطرات جدی برای رانندگان در این استان محسوب می‌شود، خواستار نظارت مسئولان در این زمینه شد.

ترس از سوارشدن در خودروها

یکی از شهروندان خرم‌آبادی نیز که شاهد گفتگوی خبرنگار مهر بود در این رابطه عنوان کرد: بارها اتفاق افتاده که سوار خودروهایی شده‌ام که بوی گاز به‌طور شدید در داخل آن‌ها استشمام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در بیشتر مواقع ترجیح می‌دهم که از خودرو پیاده شوم، افزود: وجود خودروهایی که به‌صورت غیراصولی دوگانه‌سوز شده‌اند موجب ترس شهروندان از سوارشدن در این خودروها شده است.

یکی دیگر از شهروندان خرم‌آبادی که از تردد این‌گونه خودروها در سطح شهر به‌شدت گلایه دارد نسبت به برخی از عواقب تردد این ماشین‌ها هشدار می‌دهد و می‌گوید: امنیت خودروهای استفاده‌کننده از سوخت‌ گاز مایع بسیار پایین است و این موجب نگرانی‌هایی در میان شهروندان لرستانی شده است.

وی همچنین عنوان می‌کند: تعداد مراکز غیرمجاز نصب تجهیزات «ال پی جی» در استان لرستان رشد چشمگیری یافته که این امر مستلزم نظارت بیشتر مسئولان و مراجع ذی‌ربط است.

مصرف ماهانه ۵ هزار تن گاز «ال پی جی» در لرستان

پیمان بهرامی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی لرستان در این رابطه در سخنانی بابیان اینکه متأسفانه علیرغم هشدارهای داده‌شده هنوز میزان مصرف گاز «ال پی جی» در لرستان کاهش پیدا نکرده است اظهار دات: ماهانه پنج هزار تن گاز «ال پی جی» در لرستان مصرف می‌شود.

وی بابیان اینکه به‌طور عمده نیز این میزان گاز «ال پی جی» به‌صورت غیرمجاز در خودروها مورداستفاده قرار می‌گیرد عنوان کرد: این امر نیز خطرات جانی و مالی فراوانی در استان به همراه دارد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی لرستان بابیان اینکه سال گذشته با همکاری دادستانی نسبت به برخورد با واحدهای عرضه سیلندرهای گاز به خودروها اقدامات خوبی انجام شد گفت: اما متأسفانه این روند استمرار پیدا نکرد و هنوز شاهد فعالیت این واحدها در استان هستیم.

دستگاه‌های متولی ورود پیدا کنند

بهرامی بابیان اینکه هنوز مصرف گاز «ال پی جی» در لرستان کاهش پیدا نکرده و مانند سنوات گذشته است تصریح کرد: ۹۵ درصد گاز «ال پی جی» در استان منحرف شده و از طریق خودروها مورداستفاده قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه کنترل این موضوع باید از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان صورت گیرد گفت: همچنین اداره کل استاندارد نیز باید به این قضیه ورود جدی داشته باشد.

اگر به آمار آتش‌نشانی استان لرستان نگاهی بیندازیم فهرست بلند بالایی از آتش‌سوزی‌هایی که در اثر منفجرشدن کپسولهای غیراستاندارد نصب‌شده در خودروها رخ‌داده را می‌توان دید.

به‌هرروی امید می‌رود خود مردم و رانندگان با حساسیت بیشتر نسبت به مخاطرات ناشی از این روش غیرمجاز و غیر ایمن گازسوز کردن خودرو جلوی استمرار حوادث ناگوار در این زمینه را بگیرند.