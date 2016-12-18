تصادف مرگبار در اتوبان امام رضا/موتورسوار جان باخت

سرگرد علی اصغر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه، افزود: ساعت ۶:۲۰ دقیقه بامداد یکشنبه وقوع حادثه تصادف در محدوده غرب به شرق بزرگراه امام رضا(ع) بعد از میدان ثامن الحجج به سامانه فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد و بلافاصله کارشناسان پلیس راهور به همراه عوامل امدادی و آتش نشانی در محل حادثه حاضر شدند.

وی ادامه داد: با حضور در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه موتور سیکلت به دلیل نامعلومی با گاردریل حاشیه راه برخورد کرده و واژگون شد و سپس چند وسیله نقلیه که با سرعت در حال تردد بودند با موتورسیکلت و راکب آن برخورد کردند.

شریفی افزود: در پی وقوع این حادثه متأسفانه راکب موتورسوار که کالا ایمنی غیر استانداردی نیز به سر داشت در دم جان سپرد.

وی با اعلام اینکه به دلیل وقوع این حادثه مرگبار ترافیک سنگینی در محل حادثه ایجاد شده بود، گفت: عوامل پلیس راهور بلافاصله با کمک عوامل آتش نشانی خودروهای حادثه دیده را به حاشیه اتوبان منتقل کردند و با هدایت خودروهای عبوری گره ترافیکی این محدوده را بر طرف کردند.

شریفی افزود: کارشناسان پلیس در حال بررسی علت این تصادف هستند.