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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۷

فرمانده پلیس راه آهن کشور تاکید کرد؛

تمرکز پلیس بر توسعه امنیت ریلی با رویکرد اجتماعی

تمرکز پلیس بر توسعه امنیت ریلی با رویکرد اجتماعی

فرمانده پلیس راه آهن کشور، بر تمرکز پلیس در مسیر توسعه امنیت ریلی با اتخاذ رویکردهای اجتماعی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا اکبرشاهی در نشست تخصصی فرماندهان، معاونان و روسای پلیس راه آهن کشور با اشاره به اینکه ساختار ماموریتی پلیس، انتظامی، ترافیکی و اجتماعی است، گفت: پلیس راه آهن با اولویت قرار دادن رویکرد اجتماعی، توفیقات بسیاری در بهینه سازی ماموریت ها و تسهیل امور به دست آورده است.

وی افزود: از شاخص‌ترین اقدامات سال جاری پلیس راه‌آهن در حوزه اجتماعی، استقبال از مسافران نوروزی و نصب منشور اخلاقی در بیلبورد سالن‌های مسافربری راه‌آهن بود که مورد توجه مسافران و مسئولان قرار گرفت.

این مقام انتظامی با بیان اینکه پلیس ضمن اقتدار در مقابل برهم‌زنندگان نظم باید در انتظام‌بخشی به جامعه و در برخورد با مردم با چهره ای رئوف و مهربان ظاهر شود، افزود : نیروی انتظامی از جمله سازمان‌های مقتدر در جمهوری اسلامی ایران است که با تدبیر و درایت کارکنان متعهد خود، مسیر بالندگی و پیشرفت را طی می کند.

فرمانده پلیس راه آهن کشور با تقدیر از فرماندهان استان های سراسر کشور در اجرای مطلوب ماموریت هفته ناجا و اربعین حسینی، گفت: لازمه تحقق اهداف و تحول در یک سازمان علاوه بر برنامه ریزی، دانش و تداوم کار جمعی است که بدون آن، مطمئناً حرکتی انجام نخواهد شد.

سردار اکبرشاهی با تاکید بر مد نظر قرار دادن فرآیند پیش بینی، پیشگیری، مقابله و برخورد در حوزه ماموریتی از سوی فرماندهان خاطرنشان کرد: نکته سنجی، اهمیت به مولفه زمان در ماموریت‌ها و توجه به نقاط ضعف و قوت، خودباوری در یک مجموعه را به فعلیت تبدیل می کند.

وی تامین امنیت مسافران و بار ، حراست از خطوط ریلی، سالن ها، ابنیه و تاسیسات راه‌آهن و... را از اولویت های این پلیس معرفی کرد.

این مقام انتظامی تاکید کرد: در پیش گرفتن رویکرد اجتماعی از سوی پلیس راه‌آهن، بی‌تردید در اقبال و اعتماد شهروندان، نهادها ، بنگاه‌های اقتصادی و همچنین گردشگران خارجی نسبت به بهره‌برداری از راه‌آهن در سفرها ‌و ترابری کالا تاثیر بسزایی خواهد داشت.

سردار اکبرشاهی در پایان گفت: انجام شایسته این ماموریت در کنار مبارزه همه‌جانبه با قاچاق کالا در شبکه راه‌آهن کشور موجب خواهد شد تا پلیس راه‌آهن نقش خود را در رونق اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری و از همه مهم‌تر برپایی اقتصاد مقاومتی، مطابق با فرمایش فرمانده معظم کل قوا به خوبی ایفا کند.

در این نشست تخصصی که با حضور فرمانده پلیس راه‌آهن کشور، معاونان ستادی و رؤسای پلیس راه‌آهن سراسر کشور، برگزار شد، مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل تخصصی پیش‌روی پلیس راه‌آهن بررسی و از فرماندهان برتر این پلیس با اهداء لوح و هدایا تقدیر شد. 

کد مطلب 3852694

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