تمرکز پلیس بر توسعه امنیت ریلی با رویکرد اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا اکبرشاهی در نشست تخصصی فرماندهان، معاونان و روسای پلیس راه آهن کشور با اشاره به اینکه ساختار ماموریتی پلیس، انتظامی، ترافیکی و اجتماعی است، گفت: پلیس راه آهن با اولویت قرار دادن رویکرد اجتماعی، توفیقات بسیاری در بهینه سازی ماموریت ها و تسهیل امور به دست آورده است.
وی افزود: از شاخصترین اقدامات سال جاری پلیس راهآهن در حوزه اجتماعی، استقبال از مسافران نوروزی و نصب منشور اخلاقی در بیلبورد سالنهای مسافربری راهآهن بود که مورد توجه مسافران و مسئولان قرار گرفت.
این مقام انتظامی با بیان اینکه پلیس ضمن اقتدار در مقابل برهمزنندگان نظم باید در انتظامبخشی به جامعه و در برخورد با مردم با چهره ای رئوف و مهربان ظاهر شود، افزود : نیروی انتظامی از جمله سازمانهای مقتدر در جمهوری اسلامی ایران است که با تدبیر و درایت کارکنان متعهد خود، مسیر بالندگی و پیشرفت را طی می کند.
فرمانده پلیس راه آهن کشور با تقدیر از فرماندهان استان های سراسر کشور در اجرای مطلوب ماموریت هفته ناجا و اربعین حسینی، گفت: لازمه تحقق اهداف و تحول در یک سازمان علاوه بر برنامه ریزی، دانش و تداوم کار جمعی است که بدون آن، مطمئناً حرکتی انجام نخواهد شد.
سردار اکبرشاهی با تاکید بر مد نظر قرار دادن فرآیند پیش بینی، پیشگیری، مقابله و برخورد در حوزه ماموریتی از سوی فرماندهان خاطرنشان کرد: نکته سنجی، اهمیت به مولفه زمان در ماموریتها و توجه به نقاط ضعف و قوت، خودباوری در یک مجموعه را به فعلیت تبدیل می کند.
وی تامین امنیت مسافران و بار ، حراست از خطوط ریلی، سالن ها، ابنیه و تاسیسات راهآهن و... را از اولویت های این پلیس معرفی کرد.
این مقام انتظامی تاکید کرد: در پیش گرفتن رویکرد اجتماعی از سوی پلیس راهآهن، بیتردید در اقبال و اعتماد شهروندان، نهادها ، بنگاههای اقتصادی و همچنین گردشگران خارجی نسبت به بهرهبرداری از راهآهن در سفرها و ترابری کالا تاثیر بسزایی خواهد داشت.
سردار اکبرشاهی در پایان گفت: انجام شایسته این ماموریت در کنار مبارزه همهجانبه با قاچاق کالا در شبکه راهآهن کشور موجب خواهد شد تا پلیس راهآهن نقش خود را در رونق اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری و از همه مهمتر برپایی اقتصاد مقاومتی، مطابق با فرمایش فرمانده معظم کل قوا به خوبی ایفا کند.
در این نشست تخصصی که با حضور فرمانده پلیس راهآهن کشور، معاونان ستادی و رؤسای پلیس راهآهن سراسر کشور، برگزار شد، مهمترین چالشها و مسائل تخصصی پیشروی پلیس راهآهن بررسی و از فرماندهان برتر این پلیس با اهداء لوح و هدایا تقدیر شد.
نظر شما