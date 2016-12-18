هتلی ویژه معلولان ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیو اطلس، اصولا اتاق های هتل برای افراد ناتوان مناسب نیستند. به عبارت دیگر یا اصلا تجهیزات متناسب در آنها وجود ندارد یا به شدت شبیه بیمارستان ها هستند. در همین راستا دو شرکت موشن اسپات که در حوزه طراحی حمام و دستشویی فعالیت می کنند با همکاری شرکت معماری رایدر طرح اولیه اتاق هتلی مناسب معلولان را ارائه کرده اند.

این طرح اولیه طوری است که هر اقامت کننده ای می تواند با توجه به نیازهای شخصی خود به راحتی در آن تغییراتی ایجاد کند.

در این اتاق هندریل هایی (نرده هایی مخصوص دست گیری افراد ناتوان در حرکت) قرار داده شده اند تا فرد معلول بتواند به آسانی در اتاق حرکت کند. همچنین داخل هند ریل با خط بریل نوشته هایی حک شده که به افراد نابینا کمک می کند در اتاق مسیر حرکت خود را راحت تر مشخص کنند.

کف اتاق نیز به گونه ای طراحی شده که حرکت ویلچیر روی آن راحت باشد. همچنین سعی شده از انباشه کردن وسایل و تجهیزات در اتاق جلوگیری شود. به این ترتیب در اتاق صندلی های بزرگ و میز وجود ندارد. در عوض پانل های دیواری برای اتاق در نظر گفته شده که قابل جابجایی هستند و به قفسه و صندلی تبدیل می شوند.

در سقف اتاق جرثقیل های مقاومی تعبیه شده که به افراد در ورود و خروج کمک می کند. علاوه بر آن تختخواب ها را می توان طوری تنظیم کرد که به گردش خون در بدن معلولان کمک کند.

همچنین در حمام و دستشویی ریل ها و صندلی های حمام وجود دارد که به راحتی از دیوار جدا می شوند.