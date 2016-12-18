دولت با تعطیلی ۸ ربیع الاول موافق است/ ایراد شورای نگهبان رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبه قبلی مجلس مبنی بر تعطیل بودن روز هشتم ربیع الاول سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)، در دستور کار قرار گرفت.

این مصوبه با ایراد شورای نگهبان مبنی بر وجود بار مالی برای دولت (اصل ۷۵ قانون اساسی) مواجه شده و به مجلس ارجاع شده بود.

هنگام بررسی این ماده، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد این ایراد برطرف شده است؛ چون شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ گرفته بود اما دولت و آقای روحانی اعلام کردند که مخالفتی ندارند لذا ایراد اصل ۷۵ برطرف شده است.