سینما یک بستر فرهنگی برای رشد و شکوفایی جامعه ملی و اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفاری نطنزی شنبه شب در مراسم افتتاحیه سینما کوثر نطنز ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) اظهار داشت: افتتاح اولین سینمای نطنز، اتفاق مبارکی است و مردم نطنز شایسته بهترین ها هستند که امیدواریم در این حوزه شاهد ارتقاء خدمات و امکانات باشیم.

وی ضمن گرامی داشت یاد شهید سید مجید شریف واقفی تصریح کرد: شهید شریف واقفی از افتخارات شهرستان نطنز و اسوه ای است که در تاریخ جاودانه شد و ایثارگری این شهید باعث شد دانشگاه صنعتی شریف را به افتخار ایشان نامگذاری کنند.

نماینده مردم شهرستان نطنز و بخش قمصر با اشاره به این رویداد فرهنگی در شهرستان تاکید کرد: مردم و مسئولین در بعد فرهنگی باید تلاش کنند، چرا که برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی نیازمند بستر فرهنگی هستیم و جامعه ما باید در عرصه فرهنگ متحول شود. بسیاری از سنت هایی که به غلط در جامعه جا افتاده اند بایستی با تحول فرهنگی دگرگون شوند و ارزش های ملی و اسلامی ما در بستر فرهنگی شکوفا شود.

وی یادآور شد: سینما یکی از مظاهر فرهنگی کشور است که می تواند به رشد فرهنگی جامعه کمک کند و این در حالیست که فیلم های تولید و نمایش داده شده در سینما، باید فیلم های فاخر و دارای محتوای فرهنگی باشد.

صفاری نطنزی ادامه داد: امیدواریم دوستانی که این ابتکار را به خرج دادند و سینما را در شهرستان ما افتتاح کردند، در ادامه مسیر به غنای فرهنگی جامعه و مردم ما بیافزایند، چون در هرصورت سینما یکی از ابزارهای تاثیرگذار در جامعه است و شایسته است از این ابزار در راستای ارتقاء سطح فرهنگ جامعه به خوبی استفاده کنیم.

وی با اشاره به هفته وحدت گفت: به دلیل دخالت بیگانگان، در جامعه اسلامی ما تفرقه بیداد می کند و دنیای استکبار برای استفاده نامشروع از منافعی که برای خودش تعریف کرده است با دخالت‌های گوناگون در دنیای اسلامی ما شرایطی را ایجاد کرده است که کشور های اسلامی بعضا روبروی هم قرار گرفته اند.

رییس کمیته روابط خارجی مجلس افزود: اختلاف در بین دولت های اسلامی نه تنها کمکی به جامعه و دنیای اسلام نمی کند بلکه منابع ملت های مسلمان را تخریب می کند و استعمارگران آن را غارت می کنند که متاسفانه این مشکلی است که امروز گریبانگیر کشورهای اسلامی شده و به راستی اگر کشورهای اسلامی در کنار هم قرار بگیرند هیچ کسی قدرت مقابله و تخریب آنها را ندارد.