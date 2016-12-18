درخواست عجیب باشگاه الهلال برای بازی با پرسپولیس/مسقط گزینه ماست!

به گزارش خبرنگار مهر، بحث انتخاب زمین بی طرف برای بازی تیم های ایرانی و عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا از چند هفته پیش و قبل از انجام مراسم قرعه کشی این رقابتها آغاز شده بود و سرانجام کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید کرد که همانند سال گذشته، مصاف نمایندگان ایران و عربستان باید در کشور سوم برگزار شود.

هرچند فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا هنوز موضع رسمی خود را اعلام و کشور موردنظر را انتخاب نکرده اند ولی بر اساس گفته های غیر رسمی مدیران باشگاه ذوب آهن و همچنین تجربه سال گذشته تراکتورسازی و ذوب آهن مبنی بر بازی در عمان، از مسقط به عنوان گزینه میزبانی تیم های ایرانی از سعودی ها یاد می شد.

با این حال روزنامه «المیدان» عربستان امروز در خبری اعلام کرد که باشگاه الهلال خواستار میزبانی از تیم های ایرانی در مسقط شده است. این روزنامه نوشت: «باشگاه الهلال عربستان برای بازی با پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا از فدراسیون فوتبال این کشور خواسته است تا با فدراسیون عمان در این ارتباط رایزنی کند و عمان میزبان الهلال شود.»

طبق اعلام این روزنامه، الهلال همچنین یک اردوی آماده سازی در امارات برگزار خواهد کرد.

این در حالی است که عربستانی ها سال گذشته کشور قطر را به عنوان میزبان مسابقات خود در لیگ قهرمانان آسیا برای رویارویی با نمایندگان ایران انتخاب کرده بودند. الهلال سال گذشته در بازی رفت مقابل تراکتورسازی ایران در قطر شکست خورد ولی این شکست را در بازی برگشت در عمان جبران کرد و برابر نماینده ایران در مسقط به برتری رسید. به احتمال زیاد تجربه این پیروزی و استقبال تماشاگران الهلال در این کشور در انتخاب مسقط به عنوان زمین میزبانی الهلال نقش داشته است.