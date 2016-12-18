تشکر ستاد چهره های ماندگار ورزشی از پیشکسوتان استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم اولیایی مدیر عامل سابق استقلال و رئیس ستاد چهره های ماندگار ورزشی در خصوص برگزاری مسابقات پیشکسوتان استقلال در روز ۲۷ آذر به جهت گرامیداشت منصور پورحیدری بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته آمده است:

«به نام حضرت دوست، که هرچه داریم از اوست

مشیت پروردگار بر این قرار گرفت که جوانمردی از تبار خادمان عرصه ورزش استاد گرامی منصورخان پورحیدری در جوار رحمت الهی آرام بگیرد.

لذا ستادی در جهت نکوداشت ایشان تشکیل و بعضی از برنامه‌ها را در زمان حیات شان انجام داده بود. پس از فقدان آن عزیز سفر کرده، فراخوانی توسط ستاد چهره‌های ماندگار ورزشی بعمل آمد تا مسابقاتی با حضور ده ها تن از شاگردان و هم دوره‌ای های ایشان در غالب بازیکن، مربی، سرپرست و مدیر و با حضور مدیران ادواری باشگاه، هنرمندان و هواداران در زادروز پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه) با شکوه هرچه تمامتر برگزار گردد.

در همین راستا مسابقاتی با حضور ۶ تیم و با یاد اسطوره های فقید این باشگاه ناصر حجازی، غلامحسین مظلومی، عزت جانملکی، رضا احدی، کامبیز جمالی و بیوک جدیکار طراحی و اجرا شد.

این ستاد بر خود لازم می‌داند از کلیه پیشکسوتان، هنرمندان، هواداران، مدیران فعلی باشگاه باشگاه، خانواده‌های پورحیدری، حجازی، مظلومی، جانملکی و احدی و تمامی پیشکسوتان زحمتکشان و عزیزانی که با حضور خود این امر بدیع را خلق کردند تشکر نماید.

همچنین از حامی محترم مالی این مسابقات، فدراسیون پزشکی ورزشی، رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری، سایبری، مدیریت مجموعه شهید شیرودی، نیروی انتظامی، تیم داوری و اتحادیه مدیران باشگاه‌های کشور که ما را در این امر مهم یاری کردند صمیمانه سپاسگزاری نموده و از خداوند سبحان خواستاریم لطف و محبت بی پایان خود را نصیب همه این عزیزان بنماید.

امیدوارم در آینده میزبان مراسم پایانی این مسابقات در جشن و شادی خانواده بزرگ استقلال باشیم و از سایر عزیزانی که به نحو احسن در جریان قرار نگرفته بودند نیز جهت شرکت در این مراسم دعوت به عمل می آوریم.»