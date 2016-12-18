محمد دلیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با توجه به پایان رقابت‌های جهانی اوزان غیرالمپیکی باید به فکر رویدادهای مهم پیش رو بود، گفت: ما رقابتهای بین المللی جام تختی و سپس جام جهانی ۲۰۱۷ کشتی فرنگی را پیش رو داریم که طبیعتا باید برای حضوری قدرتمند و پویا در این میادین به خوبی آماده و مهیا شویم.

وی افزود: بر این اساس ما بلافاصله بعد از رقابتهای «اوپن» که طی روزهای دوم و سوم دی ماه در تهران برگزار می شود، نفرات برتر و واجد شرایط را برای حضور در اردوی تیم ملی شناسایی و مشخص کرده و تمرینات را از روز ۷ یا ۸ دیماه استارت می زنیم.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی در خصوص حضور نفرات المپیکی در اردوی آتی نیز گفت: مطمئنا ما برای اردوی بعدی از فرنگی کاران المپیکی هم برای حضور در تمرینات دعوت بعمل می آوریم و تصمیم با آنهاست که با توجه به شرایطشان می توانند در اردو حضور یابند یا خیر.

دلیریان در خاتمه با اشاره به احتمال برخی تغییرات در کادر فنی تیم ملی نیز گفت: علی اشکانی به عنوان سرمربی تیم ملی می تواند برای تقویت کادر فنی خود، گزینه های مورد نظرش را به شورای فنی معرفی کند تا اعضای شورا نیز با توجه به این گزینه ها، نظر قطعی را اعلام کنند.