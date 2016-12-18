بلند مرتبه سازی در ویلای نمازی منتفی است/ خطر تخریب باقی است

به گزارش خبرنگار مهر، گفته می شود قرار است ویلای نمازی یکی از بناهای ماندگار تهران تخریب و هتلی به جای آن ساخته شود. پژمان پشمچی زاده معاون شهردار تهران در گفتگویی با رسانه ها بلند مرتبه سازی در این زمین را منتفی اعلام کرد.

طی چند روز اخیر فضای رسانه‌های شهری و هنری متأثر از خبر خروج ویلای نمازی از ثبت آثار ملی و مجوز ۲۰ طبقه‌ای برای آن بود، اما تا الآن شهرداری تهران واکنش خاصی به این خبر نشان نداده است؛ مشتاقیم روایت شما از این ماجرا را بدانیم.

اجازه بدهید ابتدا خبر منتشر شده را تصحیح کنم؛ مجوز صادر شده در کمیسیون ماده ۵ در سال ۹۱ با ابلاغ طرح تفصیلی جدید از نظر قانونی دیگر ملاک عمل نیست و مالک فعلاً پروانه فعالی برای تخریب و نوسازی در این زمین ندارد.

یعنی از نظر شما خطر تخریب ویلای نمازی منتفی است؟

خیر؛ اتفاقاً با رأی نهایی مرجع قضائی عطف به تصمیمات پیشین سازمان میراث فرهنگی که این اثر را از شمول آثار ثبت شده ملی خارج کرده این امکان را برای مالک فراهم می‌نماید که درخواست مجوز جدیدی براساس پهنه بندی طرح تفصیلی برای تخریب و نوسازی ارائه دهد. البته شهرداری تهران فعلاً در برابر صدور مجوز مقاومت می‌کند شاید سازمان میراث فرهنگی از این فرصت استفاده کند. با شرایط فعلی اما حق درخواست پروانه برای مالک محفوظ است. در صورت درخواست مالک این موضوع بر اساس ضوابط طرح تفصیلی جدید و پهنه این زمین تصمیم گیری خواهد شد؛ به این ترتیب قطعاً بارگذاری بلند مرتبه روی این زمین منتفی اما احتمال تخریب آن باقی است.

با این اوصاف همچنان سئوال اصلی این است که چرا در سال ۹۱ کمیسیون ماده پنج چنین جوازی را صادر و به تخریب این بنا رسمیت داده است؟

از نظر اصولی با شما درباره اشتباه بودن این تصمیم همدلم اما توجه کنید که قانون وظایف را در شهر تقسیم و تفویض اختیار کرده است. شما هیچگاه از دولت توقع قانون گذاری و از مجلس توقع اقدام اجرایی را ندارید چون وظایف دو نهاد شفاف و تقسیم شده است. درباره آثار ارزشمند و تاریخی هم قانون گذار تعیین تکلیف کرده است. مرجع قانونی تعیین ساختمان‌های با ارزش و تحت حفاظت با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

موضوع ساخت هتل در این زمین هم با پیگیری همین نهاد در کمیسیون ماده پنج طرح و به آن نتیجه رسیده است. سوابق موافقت‌های این نهاد با خروج از ثبت و ساخت هتل روی این زمین در رسانه‌ها منتشر شده است. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در آن بازه زمانی با تمرکز بر همین وجه گردشگری خود تمایل جدی به ساخت این هتل داشته است. حتی دوستانی که در آن دوره مسئولیت داشته‌اند نقل می‌کنند، پیگیری این نهاد برای دریافت این مجوز در کمیسیون ماده پنج بسیار جدی و تاثیر گذار بوده است. اصولا سازمان میراث فرهنگی می تواند برای دفاع از آثارتاریخی به نحو موثرتر ی عمل کندچه در این موارد و چه در مسائل کلی‌تری چون ارائه لیست کامل آثار تاریخی به شهرداری برای انعکاس در لایه های اطلاعاتی طرح تفصیلی که آسیبهای خلا چنین اطلاعاتی را در تخریب خانه توران شاهد بودیم. به نظرم می‌بایست وجوه و خلاهای قانونی صیانت از آثار تاریخی توسط این نهاد به درستی بررسی و بازنگری لازم صورت پذیرد.

اتفاقاً معاون سازمان میراث فرهنگی کشور، در مصاحبه‌ای جبران این موضوع را از شهرداری مطالبه کردند و گفته‌اند درخواستی به شهرداری برای خرید این ملک فرستاده‌اند.

من تا این لحظه چنین درخواستی را دریافت نکرده‌ام و البته معتقدم نهاد میراث فرهنگی باید در این زمینه تحرک بیشتری از خود نشان دهد. سازمان میراث فرهنگی یک نهاد حاکمیتی است و نمی‌تواند با ارجاع به تغییر مدیران تبعات این تصمیم را پیگیری نکند. ضمن اینکه پس از اخذ تصمیمات جدید در میراث فرهنگی که در سه سال و نیم گذشته صورت گرفته شاهد تحرک جدی در این زمینه نبوده‌ایم.

پرونده ویلای نمازی و عدم تعیین حریم مصوب برای خانه رهنما هم مصادیقی از این رکود است. پس از چند سال از ابلاغ طرح تفصیلی هنوز در انتظار انجام وظایف سازمان میراث برای تکمیل لایه آثار باارزش هستیم. متاسفانه این تعلل‌ها موجب وقایعی چون تخریب خانه توران شد.

در ماجرای خانه توران هم شهرداری با اعزام اکیپ‌های شهربان و توقف چند روزه فرایند تخریب سعی کرد برای سازمان میراث زمان بخرد تا با شکایت جلوی این تخریب را بگیرد؛ اما در پایان مشخص شد خبر ثبت اضطراری این اثر واقعیت نداشته و سازمان میراث پیگیری های بعدی را متوقف کرد. درباره خرید ویلای نمازی هم گمان می‌کنم این درخواست از شهرداری صحیح نباشد؛ شهرداری تا الآن بسیاری از خانه‌های تاریخی شهر را خریداری و مرمت کرده است و در منطقه ۱ نیز باغ‌های متعددی را خریداری کرده است. از این نظر هرچند این اقدامات از وظایف اصلی شهرداری تهران نبوده و به نیابت از سازمان میراث فرهنگی انجام شده است، بار مالی سنگینی به شهرداری تحمیل کرده است. به همین دلیل اینجانب دوشنبه گذشته در جلسه اخیر شورایعالی شهرسازی و معماری پیشنهاد خرید این بنا را با معاون وزارت راه و شهرسازی مطرح کردم و مشخصاً درخواستم این بود که از محل اعتبارات بازآفرینی شهری که در اختیار آن وزارتخانه است این کار انجام شود.

پس از تخریب خانه توران شما قول راه اندازی سامانه‌ای مردمی برای گزارش ساختمان‌های با ارزش و در معرض خطر را دادید؛ این قول به کجا رسید؟

این سامانه که در معاونت معماری و شهرسازی به نام ثابا می‌خوانیمش از نظر نرم افزاری آماده شده و در حال آزمون و تجهیز سخت افزاری است. به امید خدا در یکی دو هفته آینده آدرس اینترنتی این سامانه به اطلاع شهروندان خواهد رسید.