تمدید مهلت ثبت نام طرح ترافیک۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قنبرنژاد با بیان اینکه مهلت ثبت نام از تاریخ ١٨آذر و تا پایان روز ۳۰آذرماه اعلام شده بود، اظهار کرد: با توجه به اینکه سامانه پرداخت عوارض و ثبت نام در روزهای ابتدایی ثبت نام مشکلاتی داشته و جمع کثیری از شهروندان بعضا ممکن است از ثبت نام اینترنتی جا مانده باشند، با تدابیر اندیشیده شده مهلت ثبت نام به مدت دو هفته و تا تاریخ ١٥ دی ماه تمدید شد.

مدیر واحد صدور آرم سازمان حمل و نقل و ترافیک تاکید کرد: ١٥ دی ماه آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی برای متقاضیان دریافت آرم طرح ترافیک سال ٩٦ است و به طور قطع مهلت اعلام شده تمدید نخواهد شد.

قنبرنژاد از ثبت نام بیش از ٢٥ هزار متقاضی درخواست حقیقی و حقوقی در سامانه خبر داد و گفت: آن دسته از شهروندانی که به هر دلیلی نیازمند ویرایش در خواست خود هستند تا ۲۴ ساعت قبل از مهلت پایان ثبت نام ١٥ دی ماه می توانند با ورود به پنجره ویرایش درخواست و از طریق کد رهگیری و کد پستی شان نسبت به ویرایش درخواست شان اقدام کنند.

قنبرنژاد تصریح کرد: پس از بررسی سیستماتیک، نتایج متقاضیان واجد شرایط دریافت آرم طرح ترافیک اواسط بهمن ماه اعلام می شود.

مدیرواحد صدورآرم سازمان ترافیک افزود: تمامی خودروهای پلاک عمومی شهر تهران که دو رقم سمت راست پلاک خودروهای آنها ایران ۱۱، ۲۲، ۳۳ و ۴۴ و... است، به منظور تردد در محدوده طرح ترافیک ملزم به دریافت آرم طرح ترافیک بوده و باید نسبت به ثبت نام در سامانه شهرداری تهران (www.tehran.ir)اقدام کنند.

وی خودروهای وانت، وانت بار، نیسان و کامیونت ۵تن و ۸۰۰، سواری حمل و نقل عمومی، مینی بوس و اتوبوس های درون شهری را از جمله خودروهای پلاک «ع» برشمرد و بیان کرد: خودروهای امدادی متعلق به مخابرات، ادارات آب، برق و گاز، آمبولانس های متعلق به بیمارستان های خصوصی، امداد خودروها و جرثقیل های یدک کش نیز باید ثبت نام کنند.

قنبرنژاد با اشاره به اینکه معاینه فنی یکی از الزامات دریافت آرم طرح ترافیک است، گفت: خودروهای پلاک «ع» و امدادی نیز مانند سایر خودروها برای ثبت نام در سامانه باید دارای معاینه فنی از یکی از مراکز معاینه فنی شهر تهران باشند.

مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک از پیشنهاد افزایش ١٠ درصدی تعرفه آرم طرح ترافیک سال٩٦ در لایحه پیشنهادی به شورای اسلامی شهر تهران خبر داد و گفت: طی هفته جاری لایحه مذکور به شورای شهر ارایه می شود که در صورت تصویب این شورا افزایش ١٠ درصدی تعرفه طرح ترافیک در سال ٩٦ لحاظ می شود.