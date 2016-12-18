به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «شب قوزی» به کارگردانی فرخ غفاری دوشنبه ۲۹ آذر در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش در میآید.
پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و بررسی با حضور شادمهر راستین و کیوان کثیریان در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
«شب قوزی» فیلمی محصول سال ۱۳۴۳ به کارگردانی فرخ غفاری است. این فیلم که سومین ساخته فرخ غفاری است بر اساس یکی از داستانهای هزار و یک شب نوشته و ساخته شده است. «شب قوزی» در زمستان سال ۱۳۴۳ در تهران روی پرده رفت، اگر چه در اکران عمومی با اقبال چندانی روبرو نشد ولی در جشنوارههای کن، کارلویواری و بروکسل مورد تحسین قرار گرفت.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: قوزیِ یک گروه شادمانی پس از اجرای یکی از برنامههایش هنگام غذا خوردن خفه میشود. اعضای گروه از ترس، جسد او را به خانهای میبرند که موجب دردسرهایی در آنجا میشود و از آن پس این جسد، دست به دست کسانی میگردد که هر یک به نحوی در ماجرایی گناهکار میباشند و هر کدام سعی میکنند به شیوهای از شر این جسد خلاص شوند، تا اینکه سرانجام پلیس، جسد را کشف کرده و خاطیان را دستگیر میکند...
«شب قوزی» دوشنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۸ در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش در میآید.
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