حادثه اتوبوس سربازان فراموش شد/ نمایندگان: واکنش احساساتی نداشتیم

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: دوم تیر ماه امسال خبری تکان دهنده در سطح کشور منتشر شد. یک اتوبوس متعلق به سربازان که دوره آموزشی شان تمام شده بود، در راه بازگشت به خانه دچار سانحه شدند.

واژگونی دو دستگاه اتوبوس حامل سربازانی بود که دوره آموزشی خود را در پادگان «۰۵» کرمان سپری کرده و بعد از چند ماه به شهرهای خود باز می گشتند.

به دلیل سقوط یک دستگاه اتوبوس به دره در محور سیرجان - نی ریز ۱۳ نفر از سربازان و شش نفر دیگر از اتباع بیگانه که به صورت قاچاق سوار اتوبوس شده بودند جان باختند.

در حادثه دیگر که یک ساعت بعد از آن یعنی ۲ و ۱۸ دقیقه بامداد رخ داد یک دستگاه اتوبوس حامل سرباز که از شهرستان شیراز در حرکت بود در حوالی «مهارلو» واژگون شد که در جریان این حادثه ۴۷ نفر مصدوم شدند.

افکار عمومی بهت زده این حادثه تکان دهنده بود که چندی بعد یعنی در تاریخ ۱۸ آبان ماه واژگونی اتوبوس زائران اربعین در اقلید منجر به مرگ حدود ۲۹ نفر شد و تعدادی نیز زخمی بر جای گذاشت.

اتوبوس سربازان تاثیرات شدیدی برای افکار عمومی گذاشت و در شبکه های اجتماعی تصاویر سربازان قبل از تصادف دست به دست می گشت و مردم نیز با خانواده های آنان همدردی می کردند.

حضور یک به یک مسئولان امر در بیمارستان و عیادت و دلجویی از آنها و وعده های مختلف برای پایان دادن به خدمت آنان و یا رسیدگی به این حادثه هیچگاه از خاطره مردم فراموش نشد.

اما هرچه از این دو حادثه فاصله گرفتیم، فراموشی گسترده ای نسبت به وضعیت این دو حادثه مرگبار در بین متولیان امر واقع شد تا آنجایی که هیچکس ازجمله نمایندگان مجلس در استان فارس درمورد این دو حادثه کمیته ای تشکیل نداد که چرا در دو حادثه این چنینی در جاده های فارس اینگونه خانواده ها داغدار شدند.

نمایندگان و متولیان امر بعد از این حادثه آمار تصادف منجر به مرگ استان فارس را خیلی جدی نگرفتند که بر اساس امارهای رسمی فارس در رتبه اول قرار دارد و هنوز از جاده های مناسبی بهره ای نبرده است.

شرایط تاجایی پیش رفت که حادثه برخورد دو قطار در سمنان ذهن افکار عمومی را به سمت خود جلب کرد که چگونه نمایندگان تبریز پیگیرانه ، این حاثده را که از نظر تعداد تلفات در حد و اندازه حادثه های فارس بود بررسی و رصد می کنند و حتی کار را به استیضاح وزیر رساندند، این در حالیست که نمایندگان فارس کمترین سهم را از مطالبه گری نسبت به مشکلات جاده ای فارس و این دو حادثه خونین اتوبوس ها داشتند و حتی کمترین سهم را در امضای استیضاح وزیر به خود اختصاص دادند تا ذهن افکار عمومی با این سوال همراه شوند که چرا نمایندگان مجلس از استان فارس مانند سایر نمایندگان به مسائل درونی استانی نگاهی فعالانه و پیگیرانه ای آنطور که انتظار می رود نداشته اند.

خبرنگار مهر دلایل رفتار منفعلانه نمایندگان مجلس در پرسشگری و پیگیری مطالبات مردم پیرامون وضعیت این دو حادثه جویا شد.

نمایندگان نمی خواستند با دولت مقابله کنند

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا با وجود ۵۰ کشته در دو حادثه رانندگی جاده های فارس و رتبه اول این استان در کشته های تصادفات نمایندگان فارس حاضر به پرسشگری یا شرکت در استیضاح وزیر راه نشدند، گفت: کلا نمایندگان این استان بنا ندارند وزیر راه را استیضاح و با دولت مقابله کنند.

علی اکبری در پاسخ به خبرنگار مهر پیرامون اینکه نمایندگان، نماینده دولت هستند یا نماینده مردم استان فارس؟» بیان کرد: آیا با استیضاح وزیر راه مشکل حل می شود؟ نمایندگان این استان بنا ندارند که با دولت مقابله و تضعیف کنند.

وی ادامه داد: در دو واژگونی مربوط به اتوبوس زایران و سربازان نمایندگان همان روزهای اول وارد شده و از مسئولان سوال پرسیده و تذکر دادند اما در حال حاضر ما به دنبال تضعیف دولت نیستیم و نظرمان همین است.

بنده استیضاح وزیر راه را امضا نکرده اما پای کار می ایستم

نماینده دیگر مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه در دو حادثه مربوط به واژگونی اتوبوس سربازان و زایران در فارس نمایندگان استان اقداماتی چه انجام دادند به خبرنگار مهر گفت: هر روز در قسمتی از اینگونه حوادث رخ می دهد و پیگیری هایی نیز انجام می شود اما این پیگیریها ملموس نیست.

مسعود رضایی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۸۰ نفر از نمایندگان استیضاح وزیر راه را امضا کرده اند، افزود: در حال حاضر وضعیت راه ها مناسب نیست و یکی از دلایل اصلی ادغام وزارت راه و مسکن است زیرا این موضوع منجر شده کارکنان وزرات مسکن بیشتر از راه باشند و تخصص لازم وجود نداشته باشد.

وی یکی از دلایل پرسشگری از وزیر راه توسط نمایندگان فارس را همراهی نکردن نمایندگان دیگر استانها در دو حادثه مربوط به فارس عنوان کرد و ادامه داد: در آن دو حادثه نمایندگان دیگر استانها با فارس برای استیضاح وزیر راه همکاری نکردند البته در حال حاضر امضا به حد نصاب رسیده است.

نماینده مردم شیراز با اشاره به اینکه بنده استیضاح وزیر راه را امضا نکرده اما پای کار می ایستم، اظهار کرد: برخی از نمایندگان با این موضوعات احساسی برخورد می کنند ماهم تصمیم گرفتیم منطقی با آنها همراهی نکنیم اما بدون شک آماده دفاع از مردم هستیم.

تعداد استیضاح کنندگان به حد نصاب رسید؛ امضا نکردیم

نماینده مردم نی ریز و استهبان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: پس از واژگونی اتوبوس حامل سربازان در نی ریز بنده به سهم خودم این موضوع را هم در کمیسیون امنیت ملی و هم عمرانی پیگیری کردم.

اصغر مسعودی افزود: در حادثه قطار خطای انسانی مشهود بود اما در حادثه نی ریز اینگونه نبود تا وزیر راه را استیضاح کنیم.

وی ادامه داد: جاده ای که در آن اتوبوس سربازان واژگون شد مربوط به ۳۰ سال قبل است که در این راستا برای رفع نواقص آن تذکرات لازم داده شد اما برای استیضاح وزیر راه تعداد استیضاح کنندگان به حد نصاب رسید.

نماینده مردم نی ریز و استهبان گفت: استیضاح وزیر راه جای بررسی دارد.

بنده نماینده افکار عمومی هستم نه شما!

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در واکنش به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت نگران کننده جاده های فارس و میزان کشته های تصادفات و نوع برخورد نماینده های مجلس با این حوادث با اشاره به اینکه سالیانه ۲۰ هزار نفر در جاده ای کشور کشته می شوند، ادامه داد: این تعداد کشته یک جنگ تمام عیار است اما در این میان گروه هایی هستند که احساساتی می شوند، درست است که این حوادث واقعا سخت است اما به نظر من با احساسات افراد بازی می شود، با جمع کردن ۸۰ امضا که کاری شاقی انجام نمی دهیم.

نماینده مردم شیراز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برای کاهش کشته های تصادفات در فارس باید چه اقدامی انجام داد و چه اقداماتی انجام شده، افزود: اقدامات باید ملی باشد، تصادفات رانندگی سالهای سال است که گریبانگیر این کشور است.

پارسایی خودروهای ناامن خودروسازان داخلی را یکی از دلایل اصلی کشته های تصادفات دانست و افزود: این افراد از رانتها و مافیاهای پشت پرده استفاده می کنند و به این راحتی نیست که بتوان آنها را حل کرد.

نماینده مردم شیراز ادامه داد: استان فارس هم به دلیل گستردگی طول جاده و محروم بودن از سیستم ریلی همواره تعداد زیادی از تصادفات را به خود اختصاص می دهد، دلایل این تصادفات زیاد است و ما نمایندگان فارس طی جلساتی که با هم داشته عنوان کرده ایم که اگر در طول یک سال یک مشکل حل شود بهتر از این است که با حاشیه جلو برویم.

وی گفت: چگونه می توان انتظار داشت که در چهار ماه این مشکلات حل شود نمی توان و در این مدت شق القمر کرد، ما تازه وارد مجلس شده و در حال آشنایی با مشکلات هستیم و این جاده و ساخت و ساز مربوط به قوه مجریه است و وظیفه قوه مققنه مشخص است.

پارسایی افزود: نمایندگان فارس برای رفع مشکلات استان از جمله راه اقداماتی انجام داده و پیگیر این هستیم که مشکلات را رفع کرده و نقاط حادثه خیز را شناسایی کرده و به استاندارد لازم رساند.

وی با اشاره به اینکه از نمایندگان نباید انتظار داشت در ظرف این چند ماه تمام مشکلات جهان اسلام را حل کنند، گفت: این غیرممکن است.

نماینده مردم شیراز در واکنش به این صحبت خبرنگار مهر مبنی بر اینکه از نمایندگان انتظار رفع مشکلات جهان اسلام را نداریم آنها فقط مشکلات فارس را رصد کنند، گفت: برخی نمایندگان برای استیضاح وزیر راه دچار احساسات شدند.

وی گفت: برای ما اثبات نشده که وزارت راه مقصر بوده باید یک کمیته حقیقت یاب این موضوع را پیگیری کند.

نماینده مردم شیراز در واکنش به اینکه رسانه ها نماینده افکار عمومی هستند و باید مطالبات آنها را به گوش متولیان امر برسانند، بیان کرد: بنده نماینده افکار عمومی هستم، هر خبرگزار که می رسد یک خبرگزاری می زند، من نماینده افکار عمومی هستم.

در دو حادثه فارس باید واکنش جدی تری نشان می دادیم

نماینده داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی ازجمله نمایندگانی فارسی است که استیضاح وزیر را امضا کرده است، با اشاره به دو حادثه واژگونی اتوبوس سربازان و زائران در استان فارس بیان کرد: در این دو حادثه مسئولیت بیشتری متوجه ما نمایندگان فارس بود و باید برای دفاع از مردم بیشتر اقدام می کردیم. نمایندگان آذربایجان پیرامون حادثه قطار در سمنان فعالانه تر برخورد کردند.

رضا انصاری با بیان اینکه بنده عضو فراکسیون امید هستم، اظهار کرد: تمام سوابق سیاسی بنده اصلاح طلب است و بنده از جمله نمایندگانی بودم که استیضاح وزیر راه را امضا کردم سوابق سیاسی باعث نمی شود از وظایف خود فاصله بگیریم بلکه معتقدم این اقدام می تواند باعث تقویت دولت شود.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نمایندگان باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند، افزود: اعتقاد بنده بر این است که در دو حادثه فارس نمایندگان این استان باید واکنش جدی تری نشان می دادند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه فارس رتبه اول تلفات رانندگی را داراست، گفت: فارس در بیکاری، نبود زیرساخت در حوزه حمل و نقل، نسبت تعداد تخت های بیمارستانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی و مواردی دیگر وضعیت نامطلوبی دارد.

انصاری از کاهش سهم استان فارس در تولید ناخالص ملی و بی عدالتی در بودجه ۹۶ خبر داد و افزود: متاسفانه یکی از ادارات مهم استان فارس که راه و شهرسازی است که مدت هاست با سرپرست اداره می شود که این موضوع نیز قابل تامل است.

وی با اشاره به ساخت بزرگراه در استان فارس نیز بیان کرد: متاسفانه بزرگراه شیراز- فسا- داراب – کهگم در حوزه استان فارس به کندی پیش می رود و باید گفت که کمتر از ۵۰ درصد از منابع مالی به این پروژه اختصاص یافته است در حالیکه باید بیش از ۸۰ درصد اختصاص می یافت.

نماینده مردم داراب و زرین دشت با انتقاد از ضعیف عمل کردن در حوزه توسعه استان ادامه داد: استان فارس در حوزه جذب پزشک متخصص، حوزه راه و ترابری، آب، صنعت و... دچار چالش های جدی می باشد.

وی با اشاره به اینکه فارس در حوزه گاز روستایی نیز جزء سه استان اول کشور است که وضعیت بسیار بدی دارد، گفت: باید دید که بر اساس سند توسعه ۱۴۰۴ استان فارس در کجا قرار دارد، متاسفانه وضعیت این استان در حوزه توسعه نگران کننده است.

انصاری در حوزه فناوری نیز اظهار کرد: بنده چندین بار در جلسات مختلف خواستم که شرایطی فراهم شود که در استان فارس کریدور فناوری ایجاد شود اما متاسفانه در این زمینه اقدام موثری انجام نشده است در حالیکه تا کنون در بیش از پنج استان برای تاسیس آن اقدام شده است.

وی گفت: در صورتی که این امر می تواند در زمینه توسعه کسب و کار موثر باشد.باید مولفه های دیگر در کنار حوادث قرار گیرد تا وزیر استیضاح شود.

احساساتی برخورد نشود

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: برای استیضاح یک وزیر باید دیگر مولفه ها در کنار حوادث قرار گیرد تا به نتیجه ای برای استیضاح وزیر رسید.

حسین افضلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص دو حادثه واژگونی اتوبوس در فارس و وضعیت اسف بار کشته های تصادفات بیان کرد: ۳۰ سال برای راه های استان فارس اقدامی صورت نگرفته و وضعیت جاده های فارس هنوز نامناسب است.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان فارس پیگیر این دو موضوع بودند، اظهار کرد: نباید در این رابطه احساساتی برخورد کرد بلکه باید با برنامه و بررسی تمامی جوانب اقدام کرد.

نماینده مردم اقلید افزود: فارس در موضوعات زیادی از جمله کشاورزی، راه و... عقب مانده است این استان هنوز یک متر آزادراه ندارد.

در حادثه قطار سوءمدیریت آشکار بود اما دو حادثه فارس خیر

نماینده مردم شهرستانهای لارستان، خنج و گراش به خبرنگار مهر گفت: در زمان وقوع دو حادثه واژگونی اتوبوس نمایندگان فارس نیز خواستار بررسی علل و عوامل وقوع این دو حادثه شدند و حتی در جلساتی با مسئولان وزارتخانه این موضوعات را مطرح کردند.

جمشید جعفرپور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا این دلایل و وضعیت جاده های فارس دلیلی بر پرسشگری از وزیر راه نبود، گفت: در حال حاضر وضعیت جاده های فارس مناسب نیست و اگر قرار باشد وزیری استیضاح شود باید تمام وزرای این ۳۰ سال استیضاح شوند.

وی با اشاره به اینکه دلیل وقوع تصادفات در جاده های فارس گستردگی جاده هاست، افزود: در حادثه قطار سوءمدیریت محرز و مشخص بود اما در دو حادثه مربوط به فارس اینگونه نبود و از این قبیل اتفاقات زیاد رخ می دهد.

نماینده مردم شهرستانهای لارستان، خنج و گراش در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا اداره شدن راه و شهرسازی استان و وضعیت جاده ها دلیلی برای امضای استیضاح وزیر نبود، گفت: در رابطه با معرفی مدیر کل راه مشکلی ندارد و تاکنون چندین نفر معرفی شده اما در استان موافقت نمی شود.

به گزارش مهر ، برآیند واکنش های نمایندگان مجلس می توان نتجیه گرفت که نمایندگان باید با جدیت بیشتری نسبت به رویدادهای استان برخورد کنند. فارس در کشته های سوانح رانندگی رتبه اول را دارد و نمایندگان باید از ظرفیتهای نظارتی خود برای پیگیری مشکلات استان با قانون گذاری و نظارت های مستمر اقدامات جدی انجام دهند.

واژگونی اتوبوس ها به ویژه اتوبوس سربازان موضوعی نیست که بتوان به فراموشی سپرد یا آن را عادی تلقی کرد.