به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سروان وحید صاحبکاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وصول یک فقره مرجوعه قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گرگان‌ مبنی بر شکایت شهروند گرگانی دال بر انجام برداشت غیرمجاز به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال از حساب بانکی وی‌، مراتب تشکیل پرونده‌ در دستور کار این پلیس قرار گرفت.



وی ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده از حساب شاکی محرز شد تمامی برداشت‌های مورد نظر از حساب وی به صورت خرید اینترنتی و در زمینه فعالیت در سایت‌های شرط بندی بوده است.



این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: پس از انجام تحقیقات پلیسی و تخصصی، در نهایت فرد برداشت کننده که یکی از فرزندان شاکی بود مورد شناسایی و پرونده برای تعیین تکلیف قضایی به دادسرا ارسال شد.



وی افزود: کاربران فریب تبلیغات دروغین و غیر واقعی سایت‌های شرط بندی را نخورند. این تبلیغات اغوا کننده بیشتر برای ترغیب کاربران به انجام درخواست آنها ‌و کسب درآمد برای گردانندگان سایت‌های شرط بندی است.



سروان صاحبکاران در ادامه به شهروندان توصیه کرد که سرویس پیامک حساب بانکی‌ را فعال کنند تا در صورت برداشت غیر مجاز و یا سوء‌استفاده، سریعا از آن مطلع شوند.



مسئول پلیس فتا گلستان در پایان به والدین توصیه کرد: بر عملکرد و رفتار فرزندان خود در فضای مجازی نظارت کافی داشته باشند.