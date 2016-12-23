حسام الدین شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نمایش «ترس و نکبت رایش سوم» که تا پنجشنبه دوم دی ماه در تماشاخانه دراما روی صحنه بود، گفت: این نمایش توسط برتولت برشت نوشته شده است و به زندگی مردمی که در سال ۱۹۳۰ و قبل از جنگ جهانی دوم زندگی می کردند، می پردازد.

وی با اشاره به حال و هوای این نمایش ادامه داد: برشت این اتفاقات را به صورت طنز درآورده است و من فضای کمدی نمایش را دوست داشتم. ابتدا خواستم این اثر را به سبک گروتسگ اجرا کنم ولی حس کردم مخاطب ایرانی چنین فضایی را نمی پذیرد بنابراین نمایش را به سمت فضای فانتزی بردم.

شریفی درباره این نمایش و تغییراتی که در آن ایجاد کرده بود، توضیح داد: این اثر به نوعی کمدی تلخ است که من سعی کردم بعضی از طنازی های آن به شوخی های ایرانی کشیده شود. البته نخواستم کار ایرانیزه شود بلکه شوخی ها را امروزی تر کردم چراکه دوران مورد نظر برشت و اتفاقات آن زمان به نوعی می تواند برای مردم ایران هم قابل درک باشد.

وی درباره این شوخی ها و به روز کردن آنها یادآور شد: البته بعضی انتقاد داشتند و حتی می گفتند نباید با برشت شوخی کرد اما جواب من این بود که برشت برای مردم خودش و در زمان خودش این نمایشنامه را نوشته است، البته تغییرات آنچنانی نبود و شوخی ها در فاصله گذاری ها انجام شد.

کارگردان نمایش «ترس و نکبت رایش سوم» با اشاره به دیگر المان های این نمایش درباره نورپردازی در آن بیان کرد: ما در نورپردازی خلاقیت آنچنانی نداشتیم اما طراحی هایی را ایجاد کردیم به طور مثال یک صحنه غم انگیز را با نوری قرمز یا خاکستری نشان دادیم و فضاسازی ما از تغییرات نور برخوردار است.

وی در پایان به اتفاقات قبل از جنگ جهانی دوم در آلمان و زندگی مردم اشاره کرد و گفت: من سعی نکردم مخاطب با شخصیت ها همذات پنداری کند اما دورانی که برشت از آن می گوید فشارهایی بر مردم وارد می شود که بیشتر به طبقه ضعیف جامعه آسیب می زند.

مرتضی یعقوب پور، سپیده علیپور، احسان ابوالقاسم، حسین شهبازی از بازیگران اصلی نمایش «ترس و نکبت رایش سوم» بودند که تا دوم دی هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در تماشاخانه دراما اجرا شد.