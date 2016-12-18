تخفیف ویژه شورای شهر در عوارض ساخت و ساز به انبوه سازان

به گزارش خبرنگار مهر، هومن رفیعی بندری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: طی درخواست انجمن صنفی انبوه سازان از شهرداری بندرعباس، در جلسه هفته گذشته صحن علنی شورا، با اعمال تخفیف ویژه انبوه سازان در راستای مساعدت، ترغیب و رونق بخشی انبوه سازی موافقت و این مصوبه به شهرداری بندرعباس جهت اجرای شدن ابلاغ گردید.

وی در خصوص جزییات این مصوبه گفت: پس از طرح این پیشنهاد در نشست هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان با شهردار بندرعباس، اعمال تخفیف ۵ درصدی عوارض با شرایط ویژه علاوه بر ۲۵ درصد تخفیف اعمال شده برای انبوه سازان از مردادماه سال جاری، مصوب شد.

این عضو شورای شهر بندرعباس تصریح کرد: تخفیف ۵ درصدی برای انبوه سازانی است که علاوه بر عضویت در انجمن صنفی، حداقل پروانه ساختمانی آن ها ۱۲۰۰ متر مربع باشد.

به گفته ی وی؛ طرح تخفیف عوارض صدور پروانه ساخت برای انبوه سازان از مردادماه امسال مصوب و اجرا شده است که در مصوبه جدید فقط متراژ پروانه ساختمانی جهت انبوه سازان از ٢٠٠٠ متر مربع به ١٥٠٠ متر مربع تقلیل یافته است.

دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان در خصوص دیگر برنامه های این انجمن، اظهار داشت: نشست مشترک با بیمه معلم در راستای ایجاد تفاهم نامه مبنی بر تخفیفات ویژه بیمه شامل مسئولیت و تضمین کیفیت ساختمان ها از اقدامات اخیر این انجمن بوده است.

رفیعی بندری همچنین ایجاد تفاهم نامه با مدیریت بانک مسکن در راستای ارائه خدمات بیشتر شامل تسهیلات بانکی در قالب مشارکت مدنی و سرمایه در گردش جهت تسهیل در ساخت و ساز و راه اندازی باشگاه مشتریان انجمن را از دیگر برنامه های اجرایی مهم این انجمن برشمرد.