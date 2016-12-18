طرح هادی در ۳۳۹ روستای زنجان اجرا شده است

سجاد صنعتی منفرد در گفتگو با خبرنگار مهر به اجرای طرح هادی درروستاهای استان زنجان اشاره کرد و گفت: از ۷۳۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان زنجان برای ۳۳۹ روستا طرح هادی اجرا شده که معادل ۴۶.۴ درصد می باشد و برای ۱۰۰ درصد از روستاهای استان زنجان طرح هادی تهیه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان به اجرای طرح هادی در روستاهای با جمعیت ۲۰ خانوار اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح جزو اولویت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان است.

صنعتی منفرد تاکید کرد: در استان زنجان سه هزار و ۱۵ قطعه زمین در قالب اجرای طرح هادی به روستاییان واگذار شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید به اجرای طرح هادی در روستاها تاکید جدی دارد افزود: در استان زنجان طرح هادی تاکنون به خوبی اجرا شده است.

صنعتی منفرد تصریح کرد: استان زنجان یک منطقه حادثه‌خیز است و در این راستا بنیاد مسکن با اجرای طرح هادی مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی را تشدید می کند.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم در تمام روستاهای استان زنجان طرح هادی اجرا می‌شود، تأکید کرد: اجرای طرح هادی از سال ۸۴ شروع‌ و تاکنون در استان این طرح در حد قابل قبولی اجرا شده است.

صنعتی منفرد تصریح کرد: توجه به اجرای طرح هادی در روستاها باعث ماندگاری روستاییان در روستاها می‌شود و در این میان اداره بنیاد مسکن بر تحقق این مهم در روستاها تأکید جدی دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب استان زنجان با بیان اینکه استان زنجان در تهیه و اجرای طرح‌های هادی در روستاها نسبت به میانگین کشور وضعیت خوبی دارد، تصریح کرد: در اجرای طرح هادی همکاری روستاییان بسیار خوب است.