حمایت از توسعه محصولات دانش بنیان از سوی وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمد فرهادی درباره حمایت از کالای دانش بنیان ساخت داخل اظهار کرد: همزمان با هفته پژوهش نمایشگاه دستاوردهای پژوهشگران یا همان فن بازار را برگزار کردیم که در این فضا قراردادهای مناسبی نیز بسته شده است. در سال گذشته دانشگاه ها در این نمایشگاه بیش از ۴۴ میلیارد تومان قرارداد منعقد کردند که پیش بینی می شود این رقم امسال به ۱۰۰ میلیارد تومان برسد بنابراین این رویداد نیز خود به نوعی حمایت از تولید محصولات دانش بنیان داخلی است.

وی با بیان اینکه وزارت علوم از فعالیت های ترویجی و فرهنگساز در راستای توسعه فعالیت تولیدکنندگان دانش بنیان داخلی برای ارائه محصول دانش بنیان حمایت می کند ابراز کرد: البته تولیدکنندگان داخلی نیز باید برای آشنایی مصرف کننده داخلی محصول خود را که دارای کیفیتی قابل قبول است به درستی معرفی کنند، در این زمینه تبلیغ و بازاریابی کالا باید انجام شود که این موضوع نیز خود یک علم است. پس با برنامه ریزی درست تولیدکنندگان باید در زمینه معرفی و عرضه محصول دانش بنیان خود اقدام کنند. جشنواره «ایران ساخت» از جمله حرکت های مهم برای این هدف است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری عدم ورود محصولات خارجی را نیز راهی برای ترغیب مصرف کننده داخلی دانست و عنوان کرد: اگر تولید کننده داخلی محصولی با کیفیت روانه بازار می کند برای حمایت از آن باید از واردات کالای خارجی مشابه آن خودداری شود. در این زمینه، فرهنگسازی و آگاهی بخشی عمومی نیز اهمیت بسزایی دارد که جشنواره «ایران ساخت» می تواند نقش مهمی برای ایجاد پلی میان مصرف کننده و تولیدکننده ایرانی ایفا کند.

جشنواره ملی فرهنگی هنری «ایران ساخت» با اهداف «جریان سازی و تولید محتوا برای فضای مجازی مرتبط با چرخه تجاری سازی، کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان»، «حمایت از خدمات و تولیدات دانش بنیان ساخت ایران»، «ساماندهی واردات بی‌رویه و ارج نهادن به کالاها و محصولات ایرانی با کیفیت» و همچنین «کمک به برجسته سازی (نشان تجاری) کالاهای مرغوب ایرانی»، در بخش ادبیات، هنرهای تجسمی، رسانه های دیداری و شنیداری، رسانه های دیجیتال و ایده بازار به همت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری و به دبیر کلی پرویز کرمی و با شعار «فناوری ایرانی، کسب و کار ایرانی» از ۱۶ تا ۱۸ دی‌ماه سال جاری برپا می‌شود.