«ماتیس» جلوی اقدامات ضد برجامی «ترامپ» را می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فورچون در تحلیلی با عنوان «جیمز ماتیس چگونه می تواند ترامپ را از برهم زدن برجام باز دارد» با اشاره به تجربیات این ژنرال با سابقه و شناخت وی از توانایی های ایران عنوان می دارد که وزیر دفاع جدید آمریکا مخالف برجام نیست بلکه خواهان شدت عمل در برابر تحرکات تهران در مناطقی همچون خلیج فارس است.

فورچون در مطلب خود می نویسید: در آوریل گذشته ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس در برابر افراد حاضر در مرکز امنیت و مطالعات بین المللی در واشنگتن ایستاد و گفت: به نظر من ایران تنها کشوری است که صلح و ثبات را در منطقه خاورمیانه به مخاطره می اندازد.

به نوشته فورچون، ماتیس در حالی این جملات را بیان کرد که خاورمیانه درگیر گروه هایی همچون داعش و القاعده بود و با مشکلات دیگری همچون جنگ سوریه و مداخله نظامی روسیه در این کشور مواجه بود اما با این وجود ماتیس ایران را تهدید جدی موجود در خاورمیانه می دید.

اکنون شش ماه بعد از آن جریان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع دولت آتی آمریکا پیشنهاد داده است و در این جا باید گفت فردی که خواستار شدت عمل در برابر رفتارهای ایران در منطقه است به یکی از حامیان اصلی برجام در دولت ترامپ تبدیل می شود.

فورچون در ادامه می نویسد: برای درک اینکه چرا ژنرال ماتیس از برجام حمایت می کند بهتر است به تجربیات نظامی وی توجه کنیم. تمرکز ماتیس بر روی ایران با توجه به تجربیات وی در ۳۵ سال گذشته شکل گرفته است.

فورچون در ادامه به انفجارهایی که در سال ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ در عربستان سعودی رخ داد و در جریان آنها تعدادی از نظامیان آمریکایی کشته شدند و ادعا شد که ایران و حزب الله لبنان در پس این انفجارها بوده اند اشاره می کند.

به اعتقاد نگارنده این مطلب، فعالیت گروه های شیعه در عراق و انتساب آنها به ایران نیز یکی دیگر از مواردی است که در حمایت ژنرال ماتیس از برجام نقش دارد.

فورچون در ادامه به ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در تهران و همچنین مذاکرات هسته ای اشاره کرده و می نویسد تجربیات ماتیس در مورد ایران با تجربیات دیپلمات ها تفاوت دارد.

این رسانه در ادامه به حضور ماتیس در راس فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ اشاره کرده و می نویسد که اغلب وقت ماتیس در این دوره صرف رابطه با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شده؛ کشورهایی که ایران را بزرگترین تهدید موجود در برابر خود می دانستند.

در ادامه این مطلب به ماجرای اختلافات ماتیس با «باراک اوباما» رئیس جمهور فعلی آمریکا در مورد ایران اشاره شده و آمده است: مخالفت ماتیس با سیاست های آمریکا در قبال ایران مربوط به مذاکرات هسته ای با تهران نبود بلکه ماتیس با نحوه رویکرد دولت اوباما با اقدامات ایران در منطقه به ویژه خلیج فارس مشکل داشت.

به اعتقاد ماتیس، رئیس جمهور جدید آمریکا بدون منزوی کردن ایالات متحده نمی تواند توافق هسته ای ایران را برهم بزند.

بر همین اساس انتظار می رود که ماتیس ضمن حمایت از برجام خواستار شدت عمل آمریکا در برابر اقدامات ایران در خاورمیانه شود یعنی واشنگتن و دولت ترامپ ضمن حمایت از قرارداد هسته ای ایران رویکرد به مراتب تندتری را در مقایسه با دولت اوباما در برابر اقدامات ایران در خاورمیانه داشته باشند.