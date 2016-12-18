به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلبان سخاوت عشایری فرمانده پایگاه نهم شکاری شهید عبدالکریمی نیروی هوایی ارتش در مراسم تجلیل از سربازان نمونه این پایگاه گفت: جوانان ایرانی اسلامی دفاع از حرمین شرفین و حرم حضرت زینب(س) را وظیفه ذاتی خود دانسته و شهادت در راه خدا و دفاع از حریم آل الله و ائمه اطهار(ع) را افتخار و سعادتی بزرگ برای خود می دانند.

وی افزود: ایمان به خدا و تکیه بر نیروهای جوان و انقلابی از مهم ترین ویژگی های ارتش جمهوری اسلامی ایران است. دشمن در قالب های گوناگون اعم از تکفیری و ضد انقلاب در صدد ضربه زدن به انسجام و یکپارچگی مردم مومن و انقلابی ایران است و سعی دارد با کمرنگ کردن ارزش های اسلامی، در بین مردم عزیز بویژه جوانان رخنه کرده و به اهداف شوم خود دست یابد.

فرمانده پایگاه شهید عبدالکریمی اضافه کرد: امروز می بینیم که داعش در جبهه های مختلف عراق و سوریه متحمل شکست های سختی شده و بر همین اساس سعی دارد تا با انجام اقدامات گوناگون جوانان عزیز کشورمان را از آرمان های خود که یکی از آنها دفاع از حرمین شریفین و حرم حضرت زینب(س) است باز دارد، غافل از اینکه شهادت در راه خدا افتخار جوانان ایرانی است.

عشایری با اشاره به نقش سربازان در دفاع از آب و خاک کشور اظهار داشت: سربازان عزیز کشور در هشت سال دفاع مقدس با ایثارگری ها و شجاعت خود دوشادوش دیگر رزمندگان ایران اسلامی برگ های زرینی به تاریخ این کشور افزودند.

وی تصریح کرد: امروز نیز سربازان عزیز در اقتدار نیروهای مسلح نقش اساسی ایفا می کنند و از ارکان نیروهای مسلح به شمار می روند.

فرمانده پایگاه نهم شکاری شهید عبدالکریمی ضمن توصیه به سربازان در استفاده درست از فرصت های خود، گفت: از این دو سال سربازی برای اندوختن تجربه کافی و انس بیشتر با قرآن و آموزه های دینی برای ورود به مرحله های بعدی زندگی خود بهره لازم را ببرید تا ان شاءالله از سربازان واقعی امام زمان(عج) محسوب شوید.

در پایان این مراسم از تعدادی از سربازان نمونه پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی با اهدای هدایایی تجلیل بعمل آمد.