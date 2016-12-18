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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی قزوین:

طرح نظام نوین ترویج کشاورزی فرصتی برای بهره برداران است

طرح نظام نوین ترویج کشاورزی فرصتی برای بهره برداران است

قزوین- مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: با اجرای نظام نوین ترویج کشاورزی می توان تجربیات و دستاوردهای نوین بخش کشاورزی را به بهره برداران انتقال داد.

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طرح پهنه بندی مراکز همه پهنه ها به سیستم نوین ترویجی و آموزشی تجهیز می شوند تا از این طریق دستاوردهای نوین کشاورزی را به کشاورزان و بهره برداران این بخش منتقل کرد.

وی بر لزوم اهمیت تشکیل کمیته نظام نوین ترویج کشاورزی و کمیته ساماندهی مراکز خدمات در جهاد کشاورزی تاکید کرد.

به گفته خمسه؛ در حال حاضر در طرح پهنه بندی جهادکشاورزی  ۱۱۴ پهنه در استان تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: در این طرح کارشناسان کشاورزی در پهنه های ایجاد شده اطلاعات علمی را به کشاورزان ارائه خواهند داد.

مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: همه آبادیهای استان و پهنه بندی سازمان در سامانه مدیریت جامع پهنه بندی کد بندی  شده که در این سامانه کلیه واحدهای تولیدی، کشت و صنعت ها، مزارع، باغ ها وکوچکترین واحد بخش کشاورزی مشخص و کد بندی شده است.

خمسه اظهار داشت: استان قزوین جزو ۱۲ استان پایلوت در کشور در اجرای طرح پهنه بندی و ساماندهی مراکز خدمات جهاد کشاورزی است.

وی یادآور شد: خوشبختانه دراین طرح؛ استان قزوین نیز همگام و همراه با ۱۲ استان دیگر در حال اجرای خوب و دقیق عملیات نظام نوین ترویج کشاورزی است.

کد مطلب 3852772

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