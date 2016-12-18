حجت‌اله مرادخانی در گفتگو با خبرنگار مهر به اهمیت اقتصادی صنایع دستی اشاره و بیان کرد: در دنیای امروز صنایع فرهنگی هم از نظر ایجاد اشتغال پایدار و هم از حیث گردش اقتصادی و مباحث مربوط به گفتمان سازی و تبلیغات فرهنگی، مورد توجه بسیاری از کشورها است. تولیدات فرهنگی به واسطه داشتن ماهیت جذاب و جنبه‌های زیبایی شناسانه، این قابلیت را دارند تا مخاطب فراگیری را به خود جذب کنند. از این رو حفظ و توسعه میزان مخاطب و نیز شناخت بازارهای مورد نظر برای انتشار و توزیع آنها بسیار مهم بوده و موفقیت در این مسیر به مطالعه و پژوهش های اختصاصی نیاز دارد.

مرادخانی افزود: به عبارت دیگر استمرار این فعالیت‌ها و حرکت به سوی توسعه پایدار کسب و کار در این حوزه‌ها، به مطالعات تخصصی و پژوهش نیاز مبرم دارد. از سوی دیگر پژوهش خود یکی از بسترهای مهم توسعه به شمار می‌رود و باید گفت سازمان‌های مختلف چه برای طراحی و رسیدن و به محصولات و خدمات جدید و چه برای ایجاد فرآیندهای نوین و استخراج داده‌های علمی تازه، به مجموعه فعالیت های اختصاصی موسوم به تحقیق و توسعه (R&D)نیاز دارند. حال این فعالیت‌ها در هر مجموعه‌ای مبتنی‌بر ماهیت و حوزه دانشی که دارند با همدیگر متفاوت است، اما وجود آن امری مهم و ضروری به شمار می‌رود.

او پژوهش را لازمه توسعه صنایع دستی برشمرد و افزود: در ایران یکی از بخش‌های مهم و گسترده صنایع فرهنگی و خلاق، صنایع دستی و هنرهای سنتی است. تولیداتی که در عین حالی که دارای ارزش اقتصادی و اشتغالزایی هستند، از حیث ویژگی‌های هویتی و فرهنگی نیز حائز ارزش بالایی هستند. در این بین اگر بخواهیم متناسب با سرعت تحولات امروز دنیا در خصوص کسب و کار و تجارت، موقعیت صنایع دستی ایران را به خوبی معرفی کنیم و از نتایج اقتصادی آن به نفع فعالان این حوزه بهره مند شویم؛ ضروری است که هرگونه برنامه ریزی و سیاستگذاری مربوط به آن، مبتنی بر پژوهش و تحقیقات فنی و علمی صورت گیرد. به عبارت دیگر مقولاتی چون شناخت بازار، سلیقه مخاطب، طراحی، گفتمان‌سازی و شیوه های بازاریابی و فروش و... همه و همه نیازمند تحقیق و پژوهش علمی هستند.

به گفته مرادخانی، در برهه زمانی کنونی همه سازمان‌ها و نهادها به واحد تحقیق و توسعه (R&D) مجهزند، چراکه امروزه وجود پژوهش‌های تخصصی برای حرکت به سوی توسعه پایدار فقط لازم نیست؛ بلکه ضرورتی بنیادی و غیرقابل انکار است و به نظر می‌رسد هر روز به اهمیت این واحدها و مراکز افزوده می‌شود. صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران نیز در مسیر جهانی شدن و حضور پررنگ و پایدار در بازارهای جهانی، به حمایت تحقیق و پژوهش علمی نیاز دارد تا از رهگذر آن، ابزارها و توان لازم برای بقا و رقابت های احتمالی در داخل و خارج از کشور را به دست آورد.

این استاد دانشگاه و پژوهشگر هنر، حضور در بازارهای جهانی را نیازمند نوآوری و کار پژوهشی دانست و افزود: از سوی دیگر باید افزود که صنایع دستی و هنرهای سنتی به عنوان یک بخش مهم از صنایع خلاق این مرز بوم برای فائق آمدن بر چالش‌ها و مسائل روز خود و داشتن سیر صعودی و رو به رشد و رسیدن به توسعه پایدار، می بایست با بهره مندی از نتایج پژوهش های انجام شده توسط محققین به راه خود ادامه دهد. از آنجا که در رویکردهای کسب و کار امروز تغییرات محسوسی ایجاد شده، این هنر صنعت اصیل نیز می بایست با حفظ اصالت‌ها و ویژگی‌های هویتی خود، برای حضور موثر در بازارهای جهانی، در عمل به پشتوانه اطلاعات و دانش برآمده از پژوهش های علمی وارد صحنه شود.

به گفته مرادخانی، توجه صنایع ستی به پژوهش و استفاده از نتایج تحقیقات علمی از دو نظر برای این صنعت خلاق سازنده خواهد بود؛ نخست توان رقابت پذیری این عرصه را نسبت به دیگر رقبا ارتقاء می بخشد و موقعیت آن را در بازارهای داخلی و خارجی استحکام می بخشد. دیگر اینکه توجه به تحقیقات روز و استفاده از تحقیق علمی برای روزآمد شدن، یکی از ضرورت های دنیای امروز با تحولات فراوانش به شمار می رود. بنابراین صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران به پژوهش و تحقیقات علمی نیاز دارد، تا ظرفیت های فراوان اما بالقوه خود را در دنیای متکثر امروز به فعلیت رسانده و چرخ اقتصاد فرهنگ را در این مرز و بوم را در مسیر تعالی و توسعه به گردش درآورد.