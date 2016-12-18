تصمیم فراکسیون امید به رد کلیات برنامه ششم/لاریجانی ممانعت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه ششم توسعه که از امروز در دستور کار قرار گرفته است، زمزمه‌هایی مبنی بر مخالفت فراکسیون امید مجلس با این لایحه و تصمیم برای رد کلیات آن مطرح و باعث واکنش پیش‌دستانه علی لاریجانی رئیس مجلس شد.

ماجرا از این قرار بود که اعضای فراکسیون امید صبح امروز در جلسه مشترک با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دیدگاه های خود را درباره محتوای لایحه برنامه ششم با وی در میان گذاشته و در نهایت تصمیم به رد کلیات لایحه گرفته بودند؛ به گفته بهرام پارسایی سخنگوی این فراکسیون، «موادی در کمیسیون تلفیق مجلس به لایحه برنامه ششم توسعه اضافه شده که نیاز به اصلاح دارد؛ برای مثال در کمیسیون تلفیق ۵۸۵ هزار میلیارد تومان بودجه جاری به برنامه توسعه ششم اضافه شده که مغایر اصول اقتصاد مقاومتی است.»

همچنین هنگام صحبت مخالفان و موافقان با کلیات لایحه، هنگامی که محمدعلی وکیلی نماینده اصلاح طلب تهران بعنوان مخالف صحبت و به ایرادات لایحه اشاره می‌کرد، لاریجانی خطاب به وی و برخی نمایندگان یادآور شد که رد کلیات این لایحه، به معنای بازگشت آن به کمیسیون تلفیق نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر کلیات لایحه را رد کنید، بایگانی و از دستور کار خارج می‌شود؛ یعنی دوباره دولت باید لایحه بیاورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بجای رد کلیات لایحه، به آن رای بدهید و در بررسی جزئیات، اشکالات را برطرف کنید.

پس از این سخنان رئیس مجلس، جمعی از نمایندگان عضو فراکسیون امید در گوشه ای از صحن دور هم جمع و مشغول صحبت شدند؛ در نهایت، یکی از اعضای این فراکسیون اعلام کرد که به کلیات رای می‌دهند، اما در بررسی جزئیات نظرات خود را اعمال خواهند کرد.