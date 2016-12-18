برنامه ویژه برای ترمیم گنبد حرم حضرت زینب (س)

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جزایری در آئین رونمایی از گنبد جدید علوی در بارگاه منور امیر المومنین (ع) در جمع خبرنگاران گفت: ترمیم و بهسازی گنبد حرم مطهر علوی توفیق بزرگی بود که خداوند به ملت ایران و به ویژه استان خوزستان اهدا شد.

وی افزود:‌ مردم استان خوزستان پیشقدم اهدای نذورات تقدیمی به پروژه ترمیم و بهسازی گنبد حرم مطهر علوی بودند و الحمد الله از عهده کار هم خوب برآمدند.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان تصریح کرد: امروز نتیجه اقدامات خیر و طلاکاری مردم خوزستان با رونمایی از گنبد جدید حرم مطهر امیر المومنین (ع) به وضوح دیده شد.

وی با بیان اینکه مراسم رونمایی از گنبد حرم مطهر علوی با حضور شخصیت‌های برجسته ایرانی و عراقی و علمای گرانقدر برگزار شد و الحمد الله بسیار با شکوه بود.

جزایری از همه خیرین استان خوزستان تشکر کرد و گفت: باید از مسئولین عراقی تشکر ویژه ای کرد و با اینکه آنها امکانات مختلفی در اختیار دارند ولی با محول کردن این اقدام به ایرانی‌ها و موافقت با اجرای پروژه از سوی آنها و مردم خوزستان اقدام بزرگی انجام دادند.

امام جمعه اهواز خاطرنشان کرد: تولیت محترم حرم مطهر علوی با آغوش باز از ایرانی‌ها برای ترمیم و بهسازی این حرم استقبال کردند که باید از وی تقدیر کرد.

وی گفت: مردم استان خوزستان در انجام امور خیر بسیار پیش قدم هستند و البته سهم مردم دیگر استان‌ها هم در این امور محفوظ است.

جزایری گفت: هم اکنون ساخت ضریح امامین عسکرین که بزرگترین ضریح در بین ضریح‌ها محسوب می شود بر عهده مردم استان قم است ضمن اینکه مردم مشهد، شیراز، تبریز و دیگر نقاط هم در انجام اقدامات و پروژه‌های عتبات عالیات فعالیت چشمگیری دارند.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان افزود: ۲ صحن بسیار بزرگ به صحن مطهر حضرت فاطمه الزهرا در نجف اشرف و صحن مطهر عقیله بنی هاشم در کربلا توسط ایرانی‌ها ساخته می‌شود.

وی تصریح کرد: ملت ایران نسبت به ائمه اطهار فداکاری زیادی کرده و از جان و دل برای آنها مایه می‌گذارند که برای ساخت ایوان و گنبد طلا برخی افراد و اشخاص مستضعف تمام دارایی خود را در این مسیر هدیه می‌دادند و البته خدمات آنها به اهل بیت نزد خداوند محفوظ است.

جزایری با اشاره به برنامه مردم استان خوزستان برای ترمیم و بهسازی حرم مطهر حضرت زینب (س) در سوریه خاطرنشان کرد: مردم این استان در حال ساخت یک صحن جدید هستند ضمن اینکه صحنهای این حرم مطهر هم در حال بازسازی است ضمن اینکه برنامه ویژه‌ای هم برای ترمیم گنبد آن در نظر است.

وی اظهار داشت: برنامه تجدید فرش‌های حرم مطهر حضرت زینب (س) هم توسط مردم استان خوزستان در حال اجراست چرا که جنگ باعث از بین رفتن مقدار زیادی از این فرش‌ها شده است.