بانوی جهرمی نایب قهرمان مسابقات تیراندازی کشور شد

عبدالرحیم خداجو به خبرنگار مهر گفت: دوره هفتم مسابقات رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان با حضور تیراندازانی از سراسر کشور به میزبانی بوشهر برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقات که ۴ نفر از تیراندازان شهرستان جهرم در رشته‌های کمان ریکرو و کمان کامپوند به مربیگری حسن آبیاری‌فر نیز حضور داشتند زهرا مرادیان در رشته کامپوند موفق به کسب عنوان نائب قهرمانی شد و مدال نقره این مسابقات را از آن خود کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم بیان کرد: این مسابقات در ۷ مرحله و هر مرحله به میزبانی یکی از استان‌های کشور برگزار می‌شود که پس از پایان مرحله هشتم نفرات برتر این رقابت‌ها با نظر کادر فنی فدراسیون تیراندازی به کمان جهت عضویت تیم ملی انتخاب می‌شوند.