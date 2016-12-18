بنفشه امامی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، از برپایی نخستین نمایشگاه شب یلدای ایرانی در کرمانشاه خبر داد و گفت: این نمایشگاه از ۲۶ آذر تا سوم دی ماه در کرمانشاه برپا خواهد بود.

وی فضای در نظر گرفته شده برای نمایشگاه مذکور را ۲۵۰۰ متر مربع در قالب ۸۰ غرفه اعلام کرد و از حضور غرفه دارانی از سراسر کشور در این نمایشگاه خبر داد.

وی افزود: ۶۰ درصد از غرفه داران حاضر در نمایشگاه مذکور کرمانشاهی بوده و مابقی غرفه داران از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور دارند.

مدیر امور نمایشگاهی نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه، مکان برگزاری این نمایشگاه را محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه واقع در پارک شاهد اعلام کرد و گفت: کالاهای این نمایشگاه با تخفیف ۱۵ درصدی به خریداران عرضه می شود.

وی در خصوص هدف برپایی نمایشگاه فوق نیز گفت: عرضه محصولات با کیفیت با قیمت مناسب، ترغیب فروشندگان، ایجاد یک بازار سالم در حوزه سوغات و خوراکی های مورد نیاز شب یلدا از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

امامی نیا افزود: هم چنین در این نمایشگاه علاوه بر عرضه صنایع دستی، موسیقی های محلی نیز به عنوان بخش جنبی اجرا می شود و سیاه چادرهای پخت شیرینی و آش های محلی نیز به عنوان دیگر بخش های جنبی نمایشگاه در حاشیه آن برپا شده است.

وی زمان بازدید از نمایشگاه مذکور را طی روزهای برگزاری از ساعت ۱۵ الی ۲۰ اعلام کرد.