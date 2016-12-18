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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳

کارگاه آموزشی آفات و بیماری‌های گوجه فرنگی در عسلویه برگزار شد

کارگاه آموزشی آفات و بیماری‌های گوجه فرنگی در عسلویه برگزار شد

بوشهر - کارگاه آموزشی آفات و بیماری های گوجه فرنگی در روستای چاه مبارک شهرستان عسلویه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عسلویه گفت: کارگاه آموزشی- ترویجی آفات و بیماری‌های گوجه فرنگی در روستای چاه مبارک از توابع شهرستان عسلویه برگزار شد.

حبیب‌الله علوی‌نژاد اظهار داشت: این کارگاه آموزشی با حضور کشاورزان پیشرو و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان عسلویه و مسئولین شورای اسلامی روستای چاه مبارک برگزار شد.

علوی‌نژاد گفت: در این کارگاه یک روزه، کشاورزان منطقه چاه مبارک، اخند، سهمو، بزباز، عسکری و خیارو حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه آموزشی احمد سبحانی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان، انواع آفات و بیماری‌ها را از قبیل سفید بالک‌ها، گل جالیز، مگس مینوز، نماتد گره ریشه، پژمردگی آوندی، بیماری لکه موجی، پوسیدگی اسکلروتینیایی، پیچیدگی برگ، ترکیدگی میوه و پوسیدگی گلگاه  و مسائل و مشکلات فنی مهم منطقه را در امر کاشت و داشت محصول گوجه فرنگی تشریح و تمام نکات مهم را برای کشاورزان تشریح کرد.

کد مطلب 3852800

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