به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عسلویه گفت: کارگاه آموزشی- ترویجی آفات و بیماری‌های گوجه فرنگی در روستای چاه مبارک از توابع شهرستان عسلویه برگزار شد.

حبیب‌الله علوی‌نژاد اظهار داشت: این کارگاه آموزشی با حضور کشاورزان پیشرو و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان عسلویه و مسئولین شورای اسلامی روستای چاه مبارک برگزار شد.

علوی‌نژاد گفت: در این کارگاه یک روزه، کشاورزان منطقه چاه مبارک، اخند، سهمو، بزباز، عسکری و خیارو حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه آموزشی احمد سبحانی مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان، انواع آفات و بیماری‌ها را از قبیل سفید بالک‌ها، گل جالیز، مگس مینوز، نماتد گره ریشه، پژمردگی آوندی، بیماری لکه موجی، پوسیدگی اسکلروتینیایی، پیچیدگی برگ، ترکیدگی میوه و پوسیدگی گلگاه و مسائل و مشکلات فنی مهم منطقه را در امر کاشت و داشت محصول گوجه فرنگی تشریح و تمام نکات مهم را برای کشاورزان تشریح کرد.