دستمان در اقدام متقابل بسته نیست/غنای پیشران ها از ۵تا۹۰ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر صالحی در حاشیه دیدار با آمانو مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دو هفته پیش که من برای شرکت در اجلاس امنیتی هستهای در وین بودم، جلسهای با آقای آمانو داشتیم و ایشان ابراز علاقهمندی کردند که به ایران بیایند و ما هم قبول کردیم و گفتیم که در بازگشت به ایران، این موضوع را بررسی میکنیم و ما هم نهایتاً از جانب آقای رئیسجمهور اجازه گرفتیم و ایشان به ایران تشریف آوردند.
وی در پاسخ به این سؤال که میزان غنیسازی پیشرانها در دیدار با آقای آمانو مطرح شد یا خیر؟ گفت: در خصوص میزان غنای پیشرانها، اولاً اینکه ما سه ماه فرصت داریم که این مسئله را بررسی کنیم و این مسئله سادهای نیست که بخواهیم امروز در مورد آن تصمیم بگیریم و فردا آن را عملیاتی کنیم؛ مسئله بسیار مهم فنی است ولی به طور معمول غنای این محرکها از پنج درصد کمتر و تا ۹۰ درصد هم است (وجود دارد) و این بسته به نوع محرک است که برای چه منظوری و برای چه زمانی است. مثلاً شما تعویض سوخت را طولانی کنید، غنا بالا میرود و اینها مطالب تخصصی و فنی است که ما قطعاً در چارچوب برجام و در چارچوب موافقتنامههای پادمانی، آنها را انجام خواهیم داد و خارج از آن، کاری را انجام نمیدهیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: ما سه ماه زمان داریم که بررسیهای اولیه را در این خصوص انجام دهیم و بعد نتیجه آن را در گزارشی خدمت آقای رئیسجمهور تقدیم کنیم.
صالحی در پاسخ به این سؤال که آیا میتوان این اقدام ایران را اقدامی متقابل و متناظر با اقدام آمریکا تلقی کنیم یا خیر؟ گفت: من پیشتر هم به رسانهها گفتهام که اگر من مطلبی را میگویم، حتماً دقیق آن را به شما خواهم گفت، ولی به هر حال دست ایران بسته نیست، پلهای پشت سرش را خراب نکرده است و ما هر اقدامی را که مقتضی باشد و مسئولان نظام تصمیم بگیرند، برای اجرایی کردن آن آمادگی داریم. ما در شرایطی هستیم که طرف مقابل متوجه پیام ما شده و میداند که پیام ما، پیام جدیای است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اقدام ما طرف مقابل را از اقدام نقض برجام خود منصرف میکند یا خیر و بازدارندگی لازم را دارد یا نه؟ خاطرنشان کرد: طرف مقابل پیام ما را گرفته است، شما به همین میزان بسنده کنید و مطمئن باشید که آن چیزی را که من میگویم، حساب شده و دقیق است.
رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سؤال که موضع آقای آمانو در خصوص اینکه اقدام ما چه بود؟ گفت: ما با آقای آمانو مروری بر کلیه توافقاتی که تاکنون داشتهایم، نظرات خودمان را دادیم و متقابلاً آنها هم نظرات خودشان را به ما گفتند. یکی از گلایههای ما به آژانس این بود که ۱۳۰ تن آب سنگینی را که در گزارش گفته شده ۱۰۰ کیلو اضافه شده بود، ما به آنها گفتیم که در مقیاس ۱۳۰ هزار کیلو، آیا ۱۰۰ کیلو اصلاً معنایی دارد؟
صالحی ادامه داد: در برجام آمده است که ما تولید بیش از ۱۳۰ تن را در معرض فروش برای خریدار بالقوه خارجی قرار بدهیم؛ این عین عبارت برجام است. بنابراین ما میتوانیم بیش از ۱۳۰ تن داشته باشیم و آن را هم در معرض فروش قرار میدهیم که این مطلب را هم گفتهایم و این مسائل دیگر میان ما حل شده است.
وی افزود: تأکید ما این است که آژانس باید واقعاً بیطرفانه عمل کند و خوشبختانه در بُعد فنی، مطالبمان کاملاً روشن است و اگر غرض سیاسی در میان نباشد، ما مشکل خاصی نخواهیم داشت.
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: سفر آمانو، سفر بسیار مهمی است چرا که ایشان از مقامات مختلف ما شرایط ایران را برای برپا نگه داشتن برجام خواهند شنید. ما بارها اعلام کردهایم و مقام معظم رهبری هم فرمودهاند که «ما به عهدی که بستهایم، وفادار خواهیم ماند و ما ناقض عهد نخواهیم بود؛ مگر اینکه طرف مقابل اقدام به این کار کند و هر کدام از این مطالب هم پیام روشنی را به همراه دارد.
صالحی در پاسخ به این سؤال که آیا آمانو به ایران آمد که پیامی از طرف آمریکا برای ما بیاورد یا خیر؟ گفت: خیر، ما در خصوص پیشرانها به طور مفصل با ایشان صحبت کردهایم. اینکه اگر برای مقاصد تجاری باشد، به یک گونه است، برای مقاصد نظامی باشد، به نحو دیگری است و چارچوب توافقنامه پادمانی تعیین میکند که چه شرایطی باید باشد و ما در چارچوب آن شرایط قطعاً عمل خواهیم کرد.
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