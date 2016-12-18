طرح زمستانه راهداری در کرمان اجرا می شود

خداداد مقبلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح زمستانه راهداری اظهار کرد: این طرح با شروع فصل زمستان در گردنه های برف گیر استان کرمان کلید می خورد.

وی با اشاره به وجود ۱۷ گردنه برف گیر به طول هزار کیلومتر در استان کرمان افزود: در مدت اجرای طرح زمستانه راهداران در راهدارخانه ها مستقر می شوند.

مقبلی ادامه داد: راهداران در هنگام بارش برف با تمام امکانات ماشین آلاتی برای انجام عملیات برف روبی و بازگشایی راه ها در جاده ها حضور دارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان با اشاره به اینکه اجرای طرح گفته شده تا ۱۵ فرودین در استان کرمان ادامه دارد، گفت: در این طرح ۵۰۰ نفر و ۳۵۰ دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین بکار گرفته می شود.

وی گفت: تلاش می شود با انجام اقدامات لازم و بازگشایی مداوم راه ها مردم با خاطری آسوده سفری ایمن را در جاده های استان تجربه کنند.

مقبلی با اشاره به اول دی ماه روز داهدار اظهار کرد: نگهداری و ایمن سازی شبکه موجود راه ها توسط راهداران انجام می شود.