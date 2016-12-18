ایلام نیازمند ۴ مرکز دیگر برای نگهداری معلولان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بهزیستی ایلام، فرهاد قیصربیگی اظهار داشت: بخش عمده‌ای از خدمت ارائه شده به مجموعه معلولین در مراکز شبانه روزی و مراکز روزانه صورت می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام گفت: در حال حاضر تعداد مراکز شبانه روزی که در استان ایلام فعال بوده هفت مرکز به صورت شبانه روزی فعالیت دارند که دو مرکز سالمندان، مرکز سالمندان بانوان که مرکز شهر ایلام، مرکز سالمندان مردان که در ایوان فعال است و نیز مرکز نگهداری از معلولین عقب مانده ذهنی مردان که در خود ایلام و نیز بانوان در دره‌شهر فعالیت دارند.

وی ادامه داد: دو مرکز بیماران روانی هم مربوط به خانم‌ها و هم آقایان که هر دو در مرکز ایلام به فعالیت مشغول هستند، در مراکز شبانه روزی چیزی حدود ۲۷۸ نفر معلول نگهداری می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام گفت: به ازای هر کدام از این افراد یارانه پرداخت می‌کنیم و این پرداخت‌ها در مراکز شبانه روزی و در مراکز روزانه محقق می‌شود، در مراکز شبانه روزی حدود ۹۶۰ میلیون تومان در هفت ماهه گذشته امسال یارانه به مراکز شبانه روزی بابت نگهداری افراد معلول و افراد سالمند پرداخت کرده‌ایم.

قیصربیگی تصریح کرد: ۸۱ نفر طی این هفت ماه افراد ترخیصی داشته و یارانه به این افراد حدود ۲۱ میلیون تومان پرداخت شده است.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام گفت: باز هم استان ایلام نیاز به راه‌اندازی تعداد دیگری از مراکز دارد که رایزنی‌هایی را با معاونت توانبخشی بهزیستی کشور انجام داده و تا قبل از پایان سال مجوز حداقل چهار مورد مرکز شبانه روزی را در استان به خصوص در شهرستان‌ها اخذ خواهد شد.