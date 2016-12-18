به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر، حمزه اعتماد در اولین جلسه ستاد اجرایی شهرستان دیر اظهار داشت: حضور رسانهها در شهرستان دیر یکی از راههای معرفی شهرستان است.
وی اضافه کرد: در ایام تعطیلات و نوروز دیر وضعیت مطلوبی را داشته و ماندگاری مسافر در شهرستان دیر حائز اهمیت است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر نیز اظهار داشت: جزایر زیبا و بزرگترین اسکله صیادی کشور شهرستان دیر را از شهرستانهای مهم استان از نظر جذب گردشگر کرده است.
ناصر امیرزاده اضافه کرد: جاذبههای گردشگری شهرستانها باید به خوبی معرفی شوند تا گردشگران بهویژه گردشگران و مسافران نوروزی بتوانند از آنها دیدن کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه جلسه مقرر شد جلسات ستاد به صورت مستمر برگزار شود و احکام کمیته ها مطابق با دستورالعمل اجرایی صادر شد.
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