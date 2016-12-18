برنامه ششم کارمندمحور است/اولویت های بیشمار نقطه ضعف برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران در مخالفت با تصویب کلیات لایحه برنامه ششم توسعه گفت: ساختار گزارش کمیسیون تلفیق در مورد برنامه ششم توسعه ساختار برنامه توسعه نیست گویا ما برنامه توسعه را با بودجه سالیانه اشتباه گرفته ایم.

وی ادامه داد: هیچ گونه مفاهیم برنامه نسبتی با اسناد بالادستی و اسناد توسعه ندارد. نسبت این برنامه با افق ۱۴۰۰ مشخص نیست. نسبت این برنامه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص نیست.

وکیلی با تاکید بر اینکه گزارش کمیسیون تلفیق در مورد برنامه توسعه در تعارض با سیاست های کلی است، گفت: در مواردی در برنامه ششم شاهد فربهی دولت بدون توجه به سیاست های کوچک سازی دولت هستیم.

نماینده تهران مجلس شورای اسلامی گفت: روح این برنامه افزایش تصدی گری دولت و کاهش توجه به خصوصی سازی است که با سیاست های کلی در تعارض است.

وی با اشاره به بار مالی ۵۸۵ هزار میلیاردی برنامه ششم توسعه گفت: طبق گزارشی که کمیسیون تلفیق از برنامه ششم آماده کرده است سالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر بودجه کشور اضافه شده، چشم انداز برنامه کارمند محور است و برای توسعه کشور راهکار مدونی ندارد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به لحاظ محتوایی برنامه ششم توسعه فاقد انسجام لازم است، گفت: برآیند برنامه اقدام لازم جهت توسعه کشور را هدف گذاری نکرده است. برنامه ششم توسعه، مجموعه احکام برای دستگاه های اجرایی است بنابراین نظام سیستمی بر برنامه حاکم نیست.

وکیلی با بیان اینکه افق های مهم در برنامه برای رشد سرمایه گذاری دیده نشده و مبهم است گفت: علت عدم توازن و انسجام در برنامه این است که اولویت های بیشماری در دستور کار برنامه ششم قرار دارد در حالی که در برنامه ها، ۴ تا ۵ اولویت مشخص می شود تا دولت بتواند طی ۵ سال به آنها دست یابد اما در گزارش کمیسیون تلفیق از برنامه ششم توسعه ۱۰۰ اولویت مشخص شده است.

نماینده تهران مجلس شورای اسلامی تدوین اولویت های بیشمار را از نقاط ضعف برنامه ششم خواند و گفت: اعداد و ارقامی که در برنامه وجود دارد نشان می دهد این برنامه برای اجرا نوشته نشده است، برنامه چهارم و پنجم توسعه برنامه های منسجمی بودند اما میزان برآورد اجرای آن کمتر از ۲۵ درصد بود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در گزارش کمیسیون تلفیق در برنامه ششم ما به جای دولت برنامه ریزی کردیم بعد هم اهداف عددی را به گونه ای نوشتیم که غیرقابل اجراست و دولت هم آن را اجرا نمی کند.

وکیلی اظهار داشت: وقتی برنامه توسعه غیرواقع بینانه نوشته می شود برنامه های سالیانه نیز منطبق با آن تدوین خواهد شد.

وی اظهار داشت: وقتی برنامه برای اجرا نوشته نشده باشد و اعداد مبهم و کیفی آورده شده باشد امکان نظارت مجلس بر اجرای آن وجود ندارد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس خطاب به وکیلی گفت: شما که در مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم صحبت می کنید می دانید اگر لایحه رای نیاورد به دولت بازگردانده خواهد شد و دولت مجددا باید لایحه برنامه به مجلس ارائه کند.

وکیلی ادامه داد: اگر آقای نوبخت با قاطعیت اعلام کند که این ۱۴۴ ماده کمیسیون تلفیق را تمکین می کنند ما مشکلی نداریم.

در ادامه رئیس مجلس در پاسخ به وکیلی گفت: ما نمی توانیم مثل بودجه لایحه برنامه را به کمیسیون ارجاع دهیم. وقتی کلیات لایحه برنامه در مجلس رد شود از دستور کار کمیسیون خارج و بایگانی می شود و دولت مجددا باید لایحه دهد.

وی ادامه داد: فقط می توانیم مواد لایحه را به کمیسیون ارجاع دهیم.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: ما برای اتمام حجت اعلام می کنیم این برنامه قابل اجرا نیست و برای رفع تکلیف نوشته شده و به اولویت های کشور توجه نشده، موافقت ما مشروط به اصلاح مواد اصلی برنامه است.