ثبت ملی چهار بازی بومی محلی استان مرکزی/ شناسایی ۳۰۰ بازی بومی

علی عشوری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی از سال ۸۴ تاسیس شد و از آن زمان تاکنون ۳۰۰ بازی بومی محلی و ورزش سنتی در استان مرکزی شناسایی شده است.

وی افزود: هفت سنگ، دال پلا، لی لی و بیل گردانی از جمله ورزش های بومی محلی استان هستند که به ثبت ملی و معنوی رسیده اند.

رئیس هیات ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی استان مرکزی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ورزش های بومی و محلی جز آداب و رسوم مردم ایران است که باید احیا شود، بیان کرد: بر همین مبنا شناسایی و احیای ورزش های بومی و محلی در دستور کار فدراسیون قرار دارد که استان مرکزی هم به تبع کار شناسایی این بازی ها را دنبال می کند.

عشوری در مورد برپایی کلاس مربیگری درجه سه این هیات بیان داشت: اولین دوره کلاس مربیگری درجه سه بازی های بومی محلی و ورزش های روستایی استان با شرکت ۴۰ نفر از شهرستان های اراک، خمین، محلات، دلیجان، کمیجان و ساوه در دو بخش مردان و زنان در اراک برگزار شد.

وی خاطرنشان کرد: این کلاس به مدرسی پوریا سهرابی، رییس کمیته آموزش فدراسیون ورزش های بومی محلی و روستایی کشور به مدت سه روز در اراک برگزارشد.

رئیس هیات ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی استان مرکزی ادامه داد: شرکت کنندگان در کلاس مربیگری با روش های رشته های دال پلان، هفت سنگ، لی لی، خانه بازی و طناب آشنا شدند که پس از پایان کلاس و برگزاری آزمون به شرکت کنندگان گواهی مربیگری درجه سه اعطا خواهد شد.

عشوری با بیان اینکه هم اکنون ۴۰۰ داور سازمان یافته ورزش های روستایی و بازی های بومی محلی در استان فعالیت دارد، گفت: استان مرکزی در سال ۹۴ در رشته های کشتی با جوخه، هفت سنگ، طناب کشی، آلیش و هفت سنگ بانوان، جز استان های برتر کشور بود.