ساخت و احیای حرم ائمه توسط ایرانیان افتخار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دانایی فر در آئین رونمایی از گنبد جدید علوی در بارگاه منور امیرالمومنین (ع) با تبریک فرخنده روز مبارک ولادت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع) گفت: رونمایی از گنبد جدید حرم مطهر علوی در روزی که مصادف با یکی از مناسبت های خاص بود بسیار فرخنده و خوب است.

وی افزود: این گنبد بارها توسط مردمان این سرزمین و مردمان ایران زمین مورد بازسازی قرار گرفته که سند تاریخی آن هم وجود دارد ولی امروز ما شاهد رونمایی از کار بسیار عظیمی بودیم که بعد از قریب به ۳۰۰ سال طلاکاری این گنبد شریف مجددا احیا شد که باعث افتخار است.

سفیر ایران در بغداد اظهار کرد: خوشبختانه مراسم رونمایی از گنبد بسیار باشکوه بود چرا که همه بزرگان اهل شیعه و جهان اسلام در این مراسم حضور داشتند.

وی تصریح کرد: مردم ایران و به ویژه استان خوزستان در این اقدام بزرگ و ماندگار سهیم بوده و مشارکت داشتند لذا باید به آن افتخار کرد که همت زیادی را در این پروژه به کار بسته‌اند.

سفیر ایران در عراق با بیان اینکه مشارکت مردم استان خوزستان در ترمیم و بهسازی گنبد جدید حرم علوی باقی الصالحات برای آنهاست افزود: مراسم رونمایی از گنبد جدید حرم حضرت علی (ع) بی نظیر بود و به همین جهت خداوند را شاکریم.