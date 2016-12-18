کاهش دید و احتمال کولاک برف در گردنه های کردستان طی سه روز آینده

بهرام چاره‌خواه در گفت وگو با خبرنگار مهر به وضعیت دمای هوای استان و پیش بینی آن در روزهای آینده اشاره کرد و گفت: کمترین دمای استان در ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه هواشناسی سراب شهرک با ۱۶ درجه سانتیگراد زیرصفر گزارش شده است.

وی عنوان کرد: دمای هوای سنندج در سردترین ساعت به ۷ درجه سانتیگراد زیرصفر و در گرمترین ساعت هم به ۷ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید.

وی اظهارداشت: براساس آخرین بررسی های هواشناسی بارش برف خفیف در سقزو زرینه و در مریوان و بانه هم مه غلیظ که موجب کاهش دید شده، گزارش شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی کردستان بیان کرد: نقشه های هواشناسی نشان می دهد برای نواحی شمالی استان شامل سقز، بانه و زرینه احتمال بارش پراکنده برف و کاهش دید به دلیل تشکیل مه غلیط و احتمال کولاک برف در گردنه ها را خواهیم داشت.

چاره‌خواه ادامه داد: پیش بینی می شود از اواخر امشب تا صبح روز چهارنشبه شرایط بارش برف، وزش باد و احتمال کولاک برف را در استان داشته باشیم.

وی از کاهش دمای هوای استان از روز چهارشنبه این هفته خبرداد و گفت: پیش بینی می شود حدودا سه تا پنج درجه دمای هوای استان از روز چهارشنبه به بعد کاهش پیدا کند.