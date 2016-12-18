به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی قاسم احمدی لاشکی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه ششم گفت: در مجلس نهم برخی دوستان تأکید داشتند تکلیف برنامه ششم باید روشن شود، ما ایستادگی کردیم و گفتیم قرار نیست شتابان عمل کنیم. در حال حاضر پس از هفت ماه شاهدیم دولت لایحه‌ای ارائه داده است و کمیسیون تلفیق نیز نتوانسته خلاءهای آن را برطرف کرده و برخی آرمان‌ها در لایحه گنجانده شده است.

نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر مغایرت‌های برنامه ششم با قانون اساسی گفت: این مغایرت‌ها کاملاً مشهود است و علاوه بر این گزارش کمیسیون تلفیق از برنامه ششم در تضاد با بندهای مختلف سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مغایرت‌های گزارش کمیسیون تلفیق از برنامه ششم با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: برنامه ششم بار مالی ۵۸۵ هزار میلیارد تومانی بر دولت تحمیل می‌کند.

وی با اشاره به افزایش مواد لایحه برنامه ششم گفت: دولت در ۳۵ ماده لایحه برنامه ششم را به مجلس تحویل داد اما کمیسیون تلفیق مواد آن را به ۱۴۴ ماده افزایش داد؛ آیا این تغییرات عملیاتی است؟

احمدی لاشکی با اشاره به اهداف برنامه ششم در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: کمیسیون تلفیق مقرر کرده است سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دولت اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را در نظر بگیرد، این در حالی است که در سال ۹۵ دولت توانست فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان به بودجه‌های عمرانی اختصاص دهد؛ چگونه می‌توان به این عدد رسید؟

وی تصریح کرد: برنامه ششم آشوب‌های اقتصادی، اجتماعی و اداری ایجاد می‌کند چون تعارضات بین احکام فراوان است.

نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های برنامه ششم در خصوص بازنشستگان و فرهنگ گفت: در حوزه سلامت بر استمرار پزشک خانواده تأکید شده است این در حالی است که پزشک خانواده در دو استان مازندران و فارس به صورت آزمایشی اجرا شد و مردم را گرفتار کرده است.

احمدی لاشکی گفت: طبق برنامه ششم توسعه قرار است همان بلایی که بر سر دریاچه ارومیه آوردند، بر سر دریاچه خزر بیاورند که سه استان شمالی مستقیماً با آن در ارتباط هستند و نمایندگان ملت اجازه نخواهند داد.

وی در پایان تأکید کرد: عدم تصویب این برنامه، بن‌بست نیست.