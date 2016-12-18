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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵

در دیدار با نماینده پوتین در سوریه؛

ولایتی: شاهد گام های مثبت در روابط دوجانبه ایران و روسیه هستیم

ولایتی: شاهد گام های مثبت در روابط دوجانبه ایران و روسیه هستیم

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با نماینده ویژه پوتین در امور سوریه گفت: شاهد گام های مثبت در روابط دوجانبه بین ایران و روسیه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با الکساندر لاورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

ولایتی ضمن ابراز خرسندی از این دیدار گفت: شاهد گام های مثبت در روابط دوجانبه بین ایران و روسیه هستیم.

همچنین لاورنتیف، در این دیدار با اشاره به اینکه شاهد روابط توسعه یافته ایران و روسیه هستیم از این دیدار ابراز خرسندی کرد.

وی افزود: روابط بین ایران و روسیه درحال توسعه پی در پی است و این دیدار دوباره بعد از دو هفته نشان از این امر دارد.

کد مطلب 3852849

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