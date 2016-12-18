پویش «از یلدا تا نوروز» برای اهدای خون/۵ روز ذخیره خونی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید مرتضی طباطبایی روز یکشنبه در نشست خبری که در محل اداره کل انتقال خون استان تهران برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه در سه ماهه پایانی سال با کمبود خون و فرآورده های خونی مواجه می شویم، تصمیم گرفتیم با راه اندازی پویش زمستانه «از یلدا تا نوروز»، فرهنگ اهدای خون را نهادینه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست سازمان انتقال خون انجام کارهای هیجانی برای اهدای خون نیست، افزود: اهدای خون باید به عنوان یک فرهنگ، ایثار و ارزش در جامعه نهادینه شود.

طباطبایی با اعلام اینکه در زمستان به دلیل آلودگی هوا و سرد شدن هوا، مراجعات به مراکز خونگیری کاهش می یابد، ادامه داد: در این بین، نیاز به پلاکت در بیمارستان ها بیشتر به چشم می خورد چون مدت زمان نگه داری پلاکت حداکثر سه روز است و عمر کوتاهی دارد.

وی با اعلام اینکه پویش زمستانه از یلدا تا نوروز در سه مقطع شب یلدا، دهه مبارک فجر و چهارشنبه آخر سال برگزار می شود، افزود: در این پویش از اقشار مختلف مردم دعوت می کنیم برای تامین خون و فرآورده های خونی مورد نیاز بیمارستان ها، خون اهدا کنند.

مدیرکل انتقال خون استان تهران در ادامه از کاهش مصرف خون در بیمارستان های تهران خبر داد و گفت: در ۶ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود ۱۰۰ هزار واحد خون کمتر در بیمارستان های تهران مصرف شده است، بطوریکه در ۶ ماهه اول سال گذشته این عدد ۳۳۰ هزار واحد بود که در ۶ ماهه اول امسال به ۲۲۰ هزار واحد کاهش یافته است.

طباطبایی با تاکید بر اینکه میزان ذخیره خونی در استان تهران مطلوب است، افزود: میزان ذخیره خونی می بایست جوابگوی ۵ روز نیاز بیمارستان ها بدون خونگیری باشد که در حال حاضر شرایط ما مطلوب است.

وی با اعلام اینکه روزانه ۱۰۰۰ واحد پلاکت در بیمارستان های تهران مصرف می شود، ادامه داد: در ۹ ماهه اول امسال ۳۲۳ هزار نفر به مراکز خونگیری استان تهران مراجعه کرده اند که از این تعداد، ۲۷۱ هزار نفر موفق به اهدای خون شده اند که رشد ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را شاهد هستیم.

به گفته طباطبایی، میزان اهداکنندگان مستمر خون در استان تهران در آذر امسال ۴۷.۷ درصد بوده که تلاش می کنیم تا پایان سال این میزان به ۵۰ درصد برسد.