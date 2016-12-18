با رد کلیات لایحه برنامه ششم دولت باید لایحه جدید ارائه کند

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه ششم توسعه محمدرضا تاجگردون با اخطار اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تذکر ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی استناد کرد و گفت: با توجه به نکاتی که مخالفان کلیات لایحه برنامه ششم توسعه ارائه می کنند می خواهیم بدانیم هیأت رئیسه مجلس چه سیاستی را در قبال لایحه ششم توسعه اتخاذ کرده است.

وی گفت: براساس توضیحات نمایندگان لایحه برنامه ششم مغایرت های زیادی با اسناد بالادستی دارد بنابراین توضیح داده شود به چه نحوی قرار است این لایحه در صحن علنی بررسی شود.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی به مواد طرح ها و لوایحی برمی گردد که خلاف قانون اساسی یا اسناد بالادستی باشد که در صورت وارد بودن تذکر در خصوص مواد مذکور یا اصلاح می شود یا به کمیسیون ارجاع داده خواهد شد.

وی توضیح داد: اما در خصوص لایحه برنامه ششم باید گفت در صورتی که به کلیات آن رأی داده نشود دولت باید مجدد لایحه ای تدوین کند، کمیسیون ها آن را بررسی کرده و کمیسیون تلفیق جدید تشکیل شود تا در نوبت صحن علنی قرار گیرد که به نظر می رسد چنین روندی تا سال آینده نیز طی نخواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنابراین موادی که ابهام دارد یا خلاف سیاست های قانون اساسی یا اسناد بالادستی است را در زمان بررسی عنوان کنید تا یا اصلاح شود یا به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود.