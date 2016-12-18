۴۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره شعر «قرآن و عترت» لرستان ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، هفته قرآن و عترت استان در قالب برنامه هایی همچون نمایشگاه کتاب و نرمافزار تخصصی قرآن، همایشها، مسابقات قرآنی، کارگاههای آموزشی و جشنوارههای هشتگانه قرآن و عترت از تاریخ ۱۴ تا ۲۰ دیماه امسال برگزار میشود.
جشنواره شعر قرآن و عترت یکی از جشنواره های این هفته است که پس از اعلام فراخوان آن بیشاز ۴۰۰ اثر از شاعران استان، به دبیرخانه استان رسید.
کار جمعآوری آثار این جشنواره به پایان رسیده و آثار برای داوری آماده شدهاند.
بنابراین گزارش؛ داوری آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره پس از مشخص شدن هیات داوران انجام شده و آثار برگزیده اعلام خواهد شد.
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