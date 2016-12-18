نقش تأثیرگذار پژوهش و تحقیقات در رسیدن به پلیس روزآمد و حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در حاشیه هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از برترین های حوزه پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین با اشاره به تقدیر از پژوهشگران و اساتید این دانشگاه، اظهار داشت: دانشگاه علوم انتظامی امین دارای مرجعیت خوبی از لحاظ علمی و انتظامی است و اساتید برجسته ای در این دانشگاه فعالیت می کنند.

وی به تعامل و همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برون سازمانی با مجموعه نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: برای داشتن پلیس روزآمد، علمی و حرفه ای باید بر پژوهش و تحقیقات تکیه داشته باشیم که بحمدلله ظرفیت های علمی ما توانسته کمک خوبی در اجرای مأموریت های پلیس داشته باشد، البته به این حد راضی نیستیم؛ امیدواریم با همت جهادی اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین بتوانیم این ارتقاء را در آینده شاهد باشیم.

فرمانده ناجا به تعامل خوب دانشگاه علوم انتظامی امین، پژوهشگاه علوم انتظامی و مرکز مطالعات راهبردی ناجا با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور اشاره کرد و گفت: امیدوارم در سایه این تعامل و همکاری بتوانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم.

سردار اشتری با بیان اینکه نیروی انتظامی ظرفیت بالایی دارد، گفت: مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور می تواند از ظرفیت های نیروی انتظامی برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود بهره ببرند.

این مقام عالی انتظامی کشور تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از پژوهش ها و پایان نامه های تهیه شده که اساتید و دانشجویان زحمات بسیاری برای تهیه آن متحمل می شوند، کمتر عملیاتی می شود. امیدواریم به مرحله ای برسیم که تولیدات پژوهشی ما ویترینی نباشد و به مرحله ای برسیم که این پژوهش ها مشکلاتی از ناجا و کشور را برطرف کند.

سردار اشتری درباره مهلت پرداخت دو برابر جرایم ۹۴ تا ۳۰ آذر گفت: توصیه ما این است که مردم عزیز هرچه سریعتر نسبت به پرداخت جرایم دوبرابری خود اقدام کرده و از این تخفیف استفاده کنند.

اشتری گفت: تمدید مهلت پرداخت ۲ برابری جرایم۹۴ به مناسبت هفته نیروی انتظامی با هماهنگی دولت ایجاد شد که استقبال مردم در این زمینه بسیار خوب بوده است و آنان طی تماس های تلفنی با سامانه ۱۹۷ مراتب تقدیر ئ تشکر خود را اعلام کردند.