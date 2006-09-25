در گفتگو با مهر عنوان شد : تحميل 15درصد دانشجو بيش از ظرفيت به دانشگاه علوم پزشكي بابل / افزايش بيش از اندازه دانشجويان دوره شبانه

مدير كل آموزش دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه بابل گفت: رشته هاي روزانه دانشگاه علوم پزشكي بابل با 10 تا 15 درصد افزايش پذيرش دانشجو نسبت به ظرفيت اعلام شده از سوي دانشگاه مواجه شده اما اين افزايش در رشته هاي شبانه دانشگاه تا 35 درصد اعمال شده است.