تحميل 15درصد دانشجو بيش از ظرفيت به دانشگاه علوم پزشكي بابل / افزايش بيش از اندازه دانشجويان دوره شبانه

دكتر محمود حاج احمدي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: هر ساله سازمان سنجش آموزش كشور به نسبت اعلام ظرفيت دانشگاه ها درصدي افزايش در ظرفيت داشته اما امسال ميزان پذيرش كمي بيشتر از افزايش سالانه بوده است.
وي خاطرنشان كرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي گروه علوم پزشكي 10 تا 15 درصد بايد افزايش پيدا كند اما با توجه به اقدامات سازمان سنجش در افزايش پذيرش، رشته پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي بابل 25 درصد افزايش ظرفيت داشته است.
مدير كل آموزش دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه بابل اظهار داشت: براي تربيت دانشجو در دوره روزانه مشكل چنداني وجود ندارد اما دوره هاي شبانه با افزايش پذيرش تا حد 35 درصد مشكلاتي را براي دانشگاه ايجاد مي كند.
وي تأكيد كرد: افزايش ظرفيت در رشته هاي گروه علوم پزشكي در آموزش باليني دانشجويان و در محيط بيمارستان تراكم ايجاد مي كند كه اين امر موجب مي شود اختلالي در امر درمان و آموزش ايجاد شود.
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