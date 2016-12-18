«بادامچیان» کاندیدای جامعه جوانان متحد اسلامی برای انتخابات ۹۶

امیرمیثم نیکفر دبیرکل جامعه جوانان متحد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های تشکل متبوعش در انتخابات سال ۹۶، اظهار کرد: جامعه جوانان متحد اسلامی برای انتخابات سال آینده معیارهایی همچون رجل سیاسی و مذهبی بودن، داشتن سابقه مبارزاتی قبل از انقلاب، سابقه فعالیت سیاسی قبل و بعد از انقلاب، مورد تأیید امام خمینی و بزرگان صدر انقلاب، مورد تأیید مقام معظم رهبری، شناخت واقعی نیروهای انقلابی اعم از قبل و بعد از انقلاب، آشنایی کامل به آرمان های انقلابی و حکومت اسلامی از جمله این ویژگی ها و معیارها است.

وی ادامه داد: براساس بررسی هایی که تا کنون در شورای مرکزی انجام شده چندین نفر واجد شرایط قرار گرفتند که آقای اسدالله بادامچیان بیشترین مطابقت با معیارهای مطرح شده را دارند.

دبیرکل جامعه جوانان متحد اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس به احتمال قوی ایشان بعنوان کاندیدای جامعه جوانان متحد اسلامی به شورای ائتلاف اصولگرایان و جبهه پیروان خط امام و رهبری معرفی می شود.

نیک فر با بیان اینکه امروز خوشبختانه وحدت و آرایش بسیار خوبی در بین جریان انقلابی و اصولگرا ایجاد شده، گفت: با تجمیع سایر نیروها در این جریان می‌توان به وحدت بیشتری در انتخابات سال ۹۶ دست یافت.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: جامعه جوانان متحد اسلامی نیز هم چون دیگر احزاب عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری وحدت حول محور جامعه روحانیت مبارز را پذیرفته و به آن اعتقاد دارد.